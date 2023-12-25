В Подмосковье построят завод по производству упаковки за 19 млрд рублей

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В Кашире приступили к строительству завода по производству упаковки за 19 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый завод построят на базе особой экономической зоны «Кашира».
Стоит отметить, что продукция завода будет использоваться для упаковки пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели, бытовой техники и автомобильных запчастей. Также будут производиться четырех клапанные коробки, изделия сложной высечки и крупногабаритную тару.
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«Инвестиционный проект будет реализован в две очереди.<…> Весь проект будет реализован в течение трех лет. На первом этапе на предприятии будет создано 480 рабочих мест, в дальнейшем штат будет увеличен до 1300 сотрудников. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается в 19 млрд рублей»,— отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева