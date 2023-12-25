В Подмосковье расширят выпуск импортозамещающей химической продукции для производства зеркал

Фото: Istockphoto / Andrzej Rostek
Компания «АСТК» расширит производство высокотехнологичной химической продукции для выпуска зеркал и других импортозамещающих продуктов. Для этого компании предоставили участок в городском округе Клин по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Плановый срок ввода в эксплуатацию – 2026 год. Инвестиции в проект составят 48 млн рублей. Средства направят на строительство, оснащение и запуск производственного объекта. На нём дополнительно создадут 10 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Для налаживания химического производства на новое предприятие планируют приобрести российское оборудование. Продукция и технологические процессы по её выпуску – собственные технологические разработки компании «АСТК». Предполагается, что продукция будет востребована подмосковными предприятиями, работающими в стекольной промышленности.
В компании рассчитывают, что импортозамещающая продукция, которая будет выпускаться на предприятии, позволит на 100% обеспечить производство зеркал отечественными компонентами.
На этапе строительства инвестор может получить поддержку подмосковного правительства и специалистов ЦУР «Бизнес», в том числе в части подключения полученного участка к инженерным коммуникациям.
Читайте также:
В Подмосковье построят завод по производству упаковки за 19 млрд рублей
Зиновьева спрогнозировала объём экспорта Подмосковья по итогам года в 15 млрд долларов
В Подмосковье подбирают участок под индустриальный парк с китайскими инвесторами
Лора Луганская