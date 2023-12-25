Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Подмосковье расширят выпуск импортозамещающей химической продукции для производства зеркал

В Подмосковье расширят выпуск импортозамещающей химической продукции для производства зеркал

25 декабря 2023, 13:44
Фото: Istockphoto / Andrzej Rostek

Фото: Istockphoto / Andrzej Rostek

Компания «АСТК» расширит производство высокотехнологичной химической продукции для выпуска зеркал и других импортозамещающих продуктов. Для этого компании предоставили участок в городском округе Клин по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Плановый срок ввода в эксплуатацию – 2026 год. Инвестиции в проект составят 48 млн рублей. Средства направят на строительство, оснащение и запуск производственного объекта. На нём дополнительно создадут 10 рабочих мест», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Для налаживания химического производства на новое предприятие планируют приобрести российское оборудование. Продукция и технологические процессы по её выпуску – собственные технологические разработки компании «АСТК». Предполагается, что продукция будет востребована подмосковными предприятиями, работающими в стекольной промышленности.


В компании рассчитывают, что импортозамещающая продукция, которая будет выпускаться на предприятии, позволит на 100% обеспечить производство зеркал отечественными компонентами.

На этапе строительства инвестор может получить поддержку подмосковного правительства и специалистов ЦУР «Бизнес», в том числе в части подключения полученного участка к инженерным коммуникациям.

Читайте также:

В Подмосковье построят завод по производству упаковки за 19 млрд рублей

Зиновьева спрогнозировала объём экспорта Подмосковья по итогам года в 15 млрд долларов

В Подмосковье подбирают участок под индустриальный парк с китайскими инвесторами
#екатерина зиновьева
#экономика
#строительство
#производство
#мининвест мо
#инвестиции
#московская область
#подмосковье
#клин
#предприятие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист раскрыл, когда доллар будет стоить 100 рублей
Экономист Заворотный объяснил, почему доллар и евро снова выросли
25 декабря 2023, 13:47

Фото: IStock/Diy13

На открытии торгов на Московской бирже 25 декабря курс евро подскочил до 102 рублей. В то же время курс доллара поднялся выше 92 рублей. Руководитель центра экономических стратегий Дмитрий Заворотный объяснил в беседе с «Радио 1», что причина кроется в нерешённых Центробанком и Минфином проблемах.
По словам специалиста, на падении рубля сказался отток доллара из России и нежелание крупных экспортеров ввозить в страну валюту. А попытка заставить экспортеров продавать валюту не привела к долгосрочным результатам.
«Недавно Центробанк допустил некоторые ошибки по платежному балансу, то есть приток валюты фактически оказался меньше, чем было указано в данных регулятора. Такая корректировка в будущем может отразиться на курсе. Также здесь могли подключиться спекулянты, которые увидели ошибки ЦБ, и, видимо, начали играть против рубля на фоне всех проблем. Поэтому рубль может пойти и к отметки 100 рублей за доллар, а ЦБ может начать принимать меры в виде каких-то периодических валютных интервенций», — отметил собеседник.
Экономист подчеркнул, что текущая отметка уже негативно сказывается на экономике, разгоняя инфляцию и создавая проблемы с покупкой оборудования из-за курсовой разницы.

Читайте также:

ЦБ может начать покупать валюту при нефти Brent по $88–90

Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов

Аналитик Антонов: Резкого ослабления рубля не будет
#доллар
#рубль
#центробанк
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вице-премьер Мантуров рассказал о планах «АвтоВАЗа» на 2024 год
Мантуров: В 2024 году производственный план «АвтоВАЗа» увеличен почти на 25%
25 декабря 2023, 13:19

Фото: istockphoto/Fahroni

В 2024 году производственный план «АвтоВАЗа» планируется увеличить почти на четверть. Сам автогигант уже подтвердил намерение выпустить в следующем году не менее 500 тысяч автомобилей «Лада».
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, по совместительству являющийся главой совета директоров компании. В нынешнем году план по производству машин «АвтоВАЗом» составлял 400 тысяч единиц. После попадания в санкционный список США, автоконцерн сообщил о небольшой, в пределах 10%, корректировке планов. Это было связано с последовавшим сбоем в работе логистических цепочек.

Президент компании Максим Соколов ранее сообщал, что в 2023 году уровень продаж автомобилей «Лада» может возрасти вдвое в годовом выражении — примерно до 350 тысяч машин.

Читайте также:

Автомобили из китайских комплектующих начали собирать на заводе в Калуге

«АвтоВАЗ» может начать выпуск электромобилей Lada Niva и Lada Vesta

В «АвтоВАЗе» раскрыли число произведенных Lada Granta в 2023 году
#сша
#президент
#денис мантуров
#компании
#план
#министр
#рф
#автомобиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Набиуллина отреагировала на статус «разрушителя года»
РБК: Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса разрушителя года
25 декабря 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса «разрушитель года».
Глава ЦБ призналась, что ей тяжело комментировать данное звание. Она отметила, что Банк России «вел, ведет и будет вести политику, которая нацелена на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, а финансовый сектор ​оставался устойчивым».

Набиуллина подчеркнула, что ​давление санкций на нашу страну будет усиливаться, ​поэтому не стоит впадать в эйфорию.

Напомним, глава Центробанка РФ Эльвиру Набиуллина стала «главным разрушителем года», по версии американской газеты Politico. Звание разрушителя Набиуллина получила за развеивание западных мифов о возможности слома российской экономики.

Читайте также:

Politico назвала Эльвиру Набиуллину «главным разрушителем года»

ЦБ может начать покупать валюту при нефти Brent по $88–90

Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной
#банк россии
#доходы
#рф
#цб
#экономика
#инфляция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Курс евро превысил 102 рубля впервые за два месяца
Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября
25 декабря 2023, 12:03

Фото: iStock/HJBC

Курс евро вырос до 102 рублей и превысил отметку, достигнув на максимуме 102,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Данного значения евро достигло впервые с 20 октября текущего года. Отмечается, что одновременно курс американской валюты поднялся выше 92 рублей.

Ранее сообщалось, что 21 декабря курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль. При этом курс доллара вырос на 1,28 рубля, до 92,24 рублей. Российский рубль стал терять стоимость во втором полугодии этого года.

Напомним, в ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года.

Читайте также:

ЦБ может начать покупать валюту при нефти Brent по $88–90

Евро на Московской бирже поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября

Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
#евро
#рубль
#курс
#цб
#торги
#банк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦБ может начать покупать валюту при нефти Brent по $88–90
25 декабря 2023, 10:09

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России может начать закупку юаня по бюджетному правилу, если нефть марки Brent будет стоить 88–90 долларов за баррель. Об этом сообщила рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
Набиуллина отметила, что если стоимость на нефть останется на прежнем уровне, тогда регулятор будет являться нетто-продавцом валюты. Глава ЦБ подчеркнула, что с января следующего года Банк России вернется к продаже валюты.

Напомним, отметки в 88–90 долларров за баррель Brent достигала в конце октября текущего года.

Ранее Набиуллина заявила, что Банку России в 2023 году стоило раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и начать поднимать ключевую ставку еще весной.

Читайте также:

Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки еще весной

Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции российских компаний

В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым
#банк
#нефть
#банк россии
#акции
#цб
#доллар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иностранные акционеры «Арктик СПГ 2» приостановили участие в проекте
25 декабря 2023, 09:59

Фото: istockphoto/IgorSPb

Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ 2», попавший в ноябре под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Это означает отказ акционеров завода сжиженного природного газа (СПГ) от обязательств по его финансированию.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в российском правительстве, партнеры также отказываются от выполнения обязательств по offtake-контрактам (выкуп определённой части ещё не произведённой продукции - прим. ред.). Это относится к французской компании TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также фирм Mitsui и JOGMEC из Японии.

Российская компания «Новатэк» имеет 60% акций в «Арктик СПГ 2». Остальные распределены между иностранными партнёрами. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ пропорционально своей доле акций. Для «Новатэк» это 12 миллионов тонн в год. Иностранные инвесторы могут рассчитывать на 2 миллиона тонн в год каждый.

В компании JOGMEC на запрос издания сообщили, что продолжают оценивать степень влияния санкций на «Арктик СПГ 2». Остальные зарубежные инвесторы пока не ответили.

Читайте также:

Нидерланды возобновили закупку российского сжиженного природного газа

Страны ЕС закупили более половины экспортируемого Россией СПГ

Стали известны последствия введения США санкций против «Арктик СПГ 2»
#инвесторы
#компании
#право
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье построят завод по производству упаковки за 19 млрд рублей
25 декабря 2023, 09:53

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Кашире приступили к строительству завода по производству упаковки за 19 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый завод построят на базе особой экономической зоны «Кашира».

«Инвестиционный проект будет реализован в две очереди.<…> Весь проект будет реализован в течение трех лет. На первом этапе на предприятии будет создано 480 рабочих мест, в дальнейшем штат будет увеличен до 1300 сотрудников. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается в 19 млрд рублей»,— отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что продукция завода будет использоваться для упаковки пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели, бытовой техники и автомобильных запчастей. Также будут производиться четырех клапанные коробки, изделия сложной высечки и крупногабаритную тару.

Читайте также:

Российским компаниям не хватает почти 5 млн сотрудников

Зиновьева спрогнозировала объём экспорта Подмосковья по итогам года в 15 млрд долларов

В Подмосковье подбирают участок под индустриальный парк с китайскими инвесторами
#завод
#проект
#кашира
#продукция
#екатерина зиновьева
#подмосковье
#рабочие места
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Коммерсант»: Авиапарк России может остаться без новых самолётов
25 декабря 2023, 08:58

Фото: istockphoto/Takosan

Российская авиация рискует остаться без новых самолётов. Средства, зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) на сделки по переоформлению самолётов иностранных лизингодателей, почти исчерпаны.
Как сообщает «Коммерсант», на эти цели было предназначено порядка 300 миллиардов рублей. Порядка 250 миллиардов рублей, то есть большая часть общего бюджета, ушла на выкуп 86 самолётов «Аэрофлота», которые группа получила в операционный лизинг. Всего на сегодняшний день выкуплено 150 самолётов.

Как сообщает издание, в настоящее время в бюджете ФНБ осталось 3,5 миллиарда долларов из 300 миллиардов, выделенных ранее на приобретение самолётов иностранных собственников. Эксперты считают, что с учётом исчерпания средств ФНБ, авиакомпаниям следует задуматься о льготном кредитовании с частичной компенсацией процентной ставки. В этом случае не обойтись без государственной поддержки, иначе эти расходы неизбежно скажутся на удорожании авиаперевозок.

Читайте также:

«Аэрофлот» урегулировал спор по 28 самолётам с лизингодателями

S7 Airlines урегулировала спор по 45 самолётам с европейскими лизингодателями

Авиакомпания «Аврора» объяснила проблемы льготных полетов на Дальний Восток
#эксперты
#расходы
#самолет
#государство
#авиакомпании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Набиуллина назвала главные проблемы России из-за международных санкций
Набиуллина: Главной проблемой из-за санкций стали международные платежи
25 декабря 2023, 08:35

Фото: istockphoto/AlexLMX

Ко многим санкциям, введенных против России в 2022 году, Центробанк был готов, но очень болезненной темой стала заморозка активов инвесторов — миллионов людей, не попавших под санкции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
В разговоре с «РБК» достаточно серьёзной проблемой она также назвала санкции, нацеленные на приостановку международных платежей. Она указала, что Центробанк готовился к возможным ограничениям со стороны ЕС ещё с 2014 года, поэтому во многом оказался готов к санкционным мерам.

По словам Набиуллиной, заморозка активов вызвала серьёзные трудности, так как были нарушены базовые принципы защищённости резервов. Проблемой стало также отключение от SWIFT, но угроза этого существовала уже давно, поэтому ЦБ начал выстраивать национальную платёжную систему. Были диверсифицированы резервы и увеличена в них доля юаня и золота. Глава ЦБ не исключила последующего усиления санкционного давления.

Читайте также:

Посол Антонов: Новыми санкциями США зачеркивают последние возможности диалога

FT: США пригрозили банкам отключением за несоблюдение антироссийских санкций

Путин рассказал об окончании эпохи платежной системы SWIFT
#санкции
#центробанк
#отключение
#ес
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф