Маск предупредил о стремительном движении США к банкротству

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США стремительно идут к банкротству. Об этом он написал в соцсети X.
По словам предпринимателя, Америка в настоящее время очень быстро движется к банкротству. Так он прокомментировал пост, опубликованный на официальной странице Департамента по достижению госэффективности (DOGE).
В сообщении была отмечена необходимость как можно скорее исправить ситуацию с госбюджетом. По сведениям департамента, в последний раз профицит бюджета Штатов фиксировался в 2001 году, а в 2023 году правительство потратило свыше шести триллионов долларов при привлечении лишь 4,47 триллиона.
Одержавший победу на выборах в США Дональд Трамп объявил, что Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят DOGE. Маск уже пообещал, что проведёт работу по сокращению бюджетных расходов на как минимум два триллиона долларов.
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В сообщении была отмечена необходимость как можно скорее исправить ситуацию с госбюджетом. По сведениям департамента, в последний раз профицит бюджета Штатов фиксировался в 2001 году, а в 2023 году правительство потратило свыше шести триллионов долларов при привлечении лишь 4,47 триллиона.
Одержавший победу на выборах в США Дональд Трамп объявил, что Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят DOGE. Маск уже пообещал, что проведёт работу по сокращению бюджетных расходов на как минимум два триллиона долларов.
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Анастасия Чинкова