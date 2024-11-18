Axios: Между Маском и Эпштейном разразился конфликт из-за назначений на госпосты

Илон Маск (Фото: РИА Новости/ Виталий Тимкив)
Между советником избранного президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борисом Эпштейном и американским предпринимателем Илоном Маском завязался конфликт из-за влияния в новой администрации, проинформировал Axios.
Маск и Эпштейн предпринимают попытки продвинуть своих ставленников на высокие посты в будущей администрации президента Соединённых Штатов Америки — это стало причиной конфликта. Источник Axios называет его «масштабным скандалом». Согласно его информации, Илон Маск также обвиняет оппонента в обнародовании информации о команде Дональда Трампа.
Сторонники выигравшего на выборах президента республиканца разделились на два лагеря. Первые смогли навести мосты с Маском, а вторые весьма раздражены его регулярным присутствием.
Ранее миллиардер Илон Маск в социальной сети X выразил мнение, что Демократическая партия Соединенных Штатов показала катастрофические результаты на выборах из-за потери связи с общественностью.
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Сторонники выигравшего на выборах президента республиканца разделились на два лагеря. Первые смогли навести мосты с Маском, а вторые весьма раздражены его регулярным присутствием.
Ранее миллиардер Илон Маск в социальной сети X выразил мнение, что Демократическая партия Соединенных Штатов показала катастрофические результаты на выборах из-за потери связи с общественностью.
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Ольга Енгалычева