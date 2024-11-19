Депутат Толмачев: Появление Маска во власти США может стать знаком нового мира

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что появление американского бизнесмена Илона Маска в администрации нового президента США Дональда Трампа может ознаменоваться его ключевой ролью в политике и даже привести к изменению мира.
«Появление Маска, проповедника корпоративности в управлении государствами, может быть знаком наступления нового мира. Амбиции Илона общеизвестны, хоть они и ограничены действующим законодательством США», — прояснил в беседе с NEWS.ru Толмачев.
Он допустил, что в будущем власть корпораций может стать более реальной, чем кажется.
Ранее сообщалось, что между советником избранного президента США Дональда Трампа по юридическим вопросам Борисом Эпштейном и американским предпринимателем Илоном Маском завязался конфликт из-за влияния в новой администрации.
Читайте также:
Axios: Между Маском и Эпштейном разразился конфликт из-за назначений на госпосты
Newsweek: Трамп может объявить чрезвычайное положение из-за мигрантов в США
Маск высказался о разрешении США бить ATACMS по России
Мелисса Тимофеева