В США раскрыли планы Трампа по санкциям против России

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)
Избранный президент США Дональд Трамп может отменить или ослабить часть санкций против РФ, если конфликт на Украине будет урегулирован. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель переходной команды будущего американского лидера.
Он отметил, что администрация Трампа намерена использовать гибкий подход, сочетая «кнуты и пряники» в отношениях с Москвой и Киевом. По его словам, новый глава американского государства не собирается действовать однобоко, ориентируясь только на Россию.
Собеседник агентства заключил, что Трамп может попытаться провести переговоры напрямую с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, «минуя Госдепартамент» США.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года. На выборах 5 ноября текущего года он одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже занимал пост президента Соединенных Штатов в 2017-2021 годах.
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Собеседник агентства заключил, что Трамп может попытаться провести переговоры напрямую с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, «минуя Госдепартамент» США.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января 2025 года. На выборах 5 ноября текущего года он одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже занимал пост президента Соединенных Штатов в 2017-2021 годах.
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Екатерина Коршунова