В США раскрыли планы Трампа по санкциям против России

Представители стран Европы оказались недовольны решением президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы досрочно завершить переговоры на саммите G20, чтобы не тратить много времени на обсуждение конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на дипломатов.