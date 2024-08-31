В Женеве ушли от ответа на вопрос про Дурова

Фото: соцсети П. Дурова
Контрольное управление юстиции Женевы отказалось подтверждать или опровергать обращение Франции с просьбой предоставить материалы по делу обвинений основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, предложив направить запрос в Париж, передает ТАСС.
«Предлагаю вам связаться с компетентными французскими властями в отношении того, был ли ими издан такой запрос», – ответил официальный представитель ведомства Оливье Франсе.
Напомним, бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Ему предъявлены обвинения в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью осуществления незаконных транзакций организованной группой.
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