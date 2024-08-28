Павел Дуров доставлен в суд

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Основателя Telegram Павла Дурова доставили в суд. Об этом сообщает французское информационное агентство AFP.
Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Бизнесмена обвиняют в ряде преступлений, включая терроризм, мошенничество, сбыте наркотиков, отмывание денег и распространение детской порнографии.
До этого стало известно, что две машины с включёнными проблесковыми маячками на высокой скорости покинули Национальное бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, согласно слухам, находился сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.
Ранее сообщалось, что брат Павла Дурова был объявлен в розыск во Франции. Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает арест основателя Telegram Павла Дурова властями Франции. По словам главы белорусского государства, французские власти поступили правильно. Если Дуров действительно виноват, то он должен ответить.
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До этого стало известно, что две машины с включёнными проблесковыми маячками на высокой скорости покинули Национальное бюро по борьбе с мошенничеством в пригороде Парижа, где, согласно слухам, находился сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров.
Ранее сообщалось, что брат Павла Дурова был объявлен в розыск во Франции. Согласно информации, французские власти выдали ордера на арест Павла Дурова и его брата Николая в марте 2024 года.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не осуждает арест основателя Telegram Павла Дурова властями Франции. По словам главы белорусского государства, французские власти поступили правильно. Если Дуров действительно виноват, то он должен ответить.
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Дарья Осипова