В ГД предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на автомобиль

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Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат Госдумы от СРЗП Яна Лантратова направили обращение главе Минфина РФ Антону Силуанову с предложением разрешить многодетным семьям тратить 450 тысяч рублей из средств материнского капитала на погашение автокредита или покупку отечественного автомобиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Отмечается, что семьям с тремя и более детьми хотят позволить тратить часть маткапитала не только на погашение ипотеки, как это действует сейчас, но и на погашение автокредита или покупку автомобиля от российских производителей.
Авторы обращения убеждены, что такая мера позитивно скажется на развитии человеческого капитала, повысит уровень многодетных семей в России, потенциально приведёт к улучшению демографической ситуации в стране, а также окажет поддержку российской автомобильной отрасли и экономике в целом.
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Анастасия Чинкова