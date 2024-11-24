Маткапитал на второго ребенка в 2027 году достигнет миллиона рублей

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России будет увеличиваться маткапитал. Об этом информирует «Парламентская газета».
Уточняется, что размер выплаты на второго ребенка достигнет миллиона рублей уже через три года, если семья не получала маткапитал при рождении первого ребенка. С 1 февраля следующего года выплаты увеличатся для всех получателей.
Отмечается, что выплата на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысяч рублей.
Ранее основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков рассказал, как при росте инфляции сохранить капитал. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что выплата на первого ребенка составит 677 тысяч рублей, а на второго — 894 тысяч рублей.
Ранее основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков рассказал, как при росте инфляции сохранить капитал. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова