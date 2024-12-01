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Россиян призвали сохранить старые карточки СНИЛС

Социальный фонд России: старые СНИЛС не обязательно заменять
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Старые карточки свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) со страховым номером индивидуального лицевого счета необходимо сохранить, так как они продолжают действовать. Об этом сообщили в Социальном фонде России, передает РИА Новости.


Согласно данным ведомства, поскольку свидетельство является действующим, то обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно.

В фонде также напомнили о поправках в закон о персонифицированном учете, которые гласят, что информация о СНИЛС предоставляется россиянам в виде бумажного или электронного удостоверения.

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#страхование
#россияне
Росавиация раскрыла место дозаправок рейсов из Москвы на Кубу
Рейсы из Москвы на Кубу будут дозаправляться в Каракасе в первую неделю декабря
01 декабря 2024, 04:02

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро будут дозаправляться в столице Венесуэлы Каракасе в первую неделю декабря. Соответствующую информацию опубликовал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что из-за этого время полета из Москвы на Кубу увеличится на 5 часов. Он также заявил, что уведомление авиационных властей Кубы о нехватке керосина в местных аэропортах затронет все авиакомпании без исключения.

Ранее сообщалось, что Россия и Куба начали переговоры о сокращении влияния нехватки керосина на полеты.

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В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы
Затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за угрозы подъема уровня воды в устье Невы
01 декабря 2024, 00:44

Фото: iStock/SergeyVButorin

Шлюзы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга были закрыты 30 ноября из-за угрозы повышения уровня воды в устье Невы. Об этом сообщила Дирекция КЗС в своем Telegram-канале.
По данным дирекции, штормовое предупреждение было объявлено в восточной части Финского залива с 21:00 до полуночи. Ожидается, что юго-западный ветер усилится до 17-22 метров в секунду, а прогнозируемая высота волн достигнет 1,8-2,3 метра.

Время работы КЗС объявят после получения деталей прогнозов гидрологической обстановки.

В прошлом году власти Санкт-Петербурга смогли предотвратить особо опасное наводнение, закрыв дамбы. Ожидалось, что уровень воды достигнет 160 сантиметров.

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#прогноз погоды
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Восьмерых россиян задержали во время протестов в Грузии
30 ноября 2024, 21:49

Фото: iStock/ BrianAJackson

В Грузии задержали восьмерых граждан РФ за нападения на силовиков во время протестов, проинформировало агентство РИА Новости.
Кроме восьмерых граждан Российской Федерации ещё арестовали граждан Белоруссии и Соединённых Штатов Америки. Иные подробности не уточняются.

Ранее сообщалось, что вТбилиси силы безопасности начали разгонять протест с помощью водометов. Стычки переросли в столкновения между отдельными протестующими и сотрудниками полиции. Сообщалось, что силовики применяли водомёты «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые из собравшихся людей пытались взломать ворота.

Протесты в Грузии начались после объявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Это вызвало массовые протесты в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. К протестующим присоединилась президент республики Саломе Зурабишвили.

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#грузия
#россияне
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За сброс строительных отходов жителю Коломны выписали штраф
30 ноября 2024, 21:31

Фото: пресс-служба города Коломна

Житель Коломны сбросил отходы рядом с площадкой ТКО, за что ему выписали штраф, сообщила пресс-служба города Коломна.
Вечером 9 ноября водитель «Газели» остановился на расстоянии от площадки ТКО и стал сгружать отходы — он перекидывал их из багажника. В результате действий нарушителя там образовался навал мусора. Камера видеонаблюдения системы «Безопасный регион» записала правонарушение. По номеру машины сотрудники правоохранительных органов установили личность нарушителя и выписали ему штраф.

Уточнялось, что за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте для граждан установлен штраф в размере до 70 000 рублей, должностные лица платят до 100 000 рублей, а юридические — до 200 000 рублей.

Камеры системы «Безопасный регион» фиксируют госномер машины, дату и время происшествия и адрес.

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Жительница голодает на заглохшем лайнере в Антарктиду, пока ей не дадут новый тур
30 ноября 2024, 16:37

Фото: iStock/ kynny

Жительница Волгограда Наталья Литвинова уже пять дней голодает на застрявшем по пути в Антарктиду круизном лайнере Swan Hellenic Diana. Она подчеркнула, что хочет получить от компании ваучер на идентичный круиз, так как у нее нет финансовой возможности купить новый тур, сообщило издание «Газета.Ru».
На голодовку Натальи Литвиновой никто не реагирует — только экипаж раз в день предлагает ей пройти медосмотр.

«Голодовка одного пассажира, то есть меня, продолжается. Договориться, возможно, удалось некоторым пассажирам. Все закрыто договором о неразглашении. На каких условиях, никто не говорит. Два пассажира со мной голодали, они прекратили два дня назад, потому что получили, видимо, от компании какое-то предложение, но не говорят, какое», — поделилась жительница Волгограда.

Наталья Литвинова уточнила, что полного возврата денежных средств требует много пассажиров лайнера, которые собирались накануне, но у женщины иные требования к компании — она попросила ваучер на путешествие именно в Антарктиду.

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Генпрокуратурой ФРГ установлены личности двух подозреваемых в подрывах СП и СП-2
30 ноября 2024, 16:11

Фото: istockphoto/guteksk7

Генеральная прокуратура ФРГ сумела установить личности двух подозреваемых в совершении террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Имена их не разглашаются в интересах следствия.
Об этом сообщил глава ведомства Йенс Роммель. В интервью немецкому изданию Der Spiegel он отметил, что ему и его коллегам удалось продвинуться в расследовании терактов, но сделать предстоит ещё очень много. Установление личностей двух подозреваемых в организации взрывов генеральный прокурор назвал успехом, на который изначально сложно было рассчитывать.

Роммель указал, что предыстория преступления и мотивы преступников ещё окончательно не установлены. По его словам, выявление личностей других подозреваемых, мотивация преступления, особенно в части возможной государственной вовлечённости в террористическую операцию, являются предметом дальнейшего расследования, заключил глава генеральной прокуратуры ФРГ.

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#северный поток
#генпрокуратура
#теракт
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Уже не снайпер: Муж «королевы марафонов» Блиновской ремонтирует дроны
Муж «королевы марафонов» Блиновской перевёлся с передовой в тыл
30 ноября 2024, 13:59

Фото: istockphoto/Dzmitry Ryshchuk

Алексей Блиновский, супруг арестованной «королевы марафонов», больше не снайпер. Он оперативно перевёлся из подразделения на передовой и теперь занимается ремонтом беспилотников.
По словам сослуживцев, сейчас Блиновский проходит службу в части 5-й отдельной мотострелковой бригады, расквартированной недалеко от Курахово в Донецкой Народной Республике, сообщает телеграм-канал Mash. После возвращения из Москвы в роли снайпера он был на передовой всего несколько раз. Сейчас Алексей работает в тылу. Он занимается дооснащением беспилотников и помогает тренировать новобранцев.

В начале сентября супруга «королевы марафонов» задержали прямо в боевой части на Донецком направлении. За неявку по повестке в Следственный комитет для ознакомления с материалами уголовного дела по неуплате налогов. При этом он знал, что его ищут, и именно поэтому попросил командование отправить его не передовую. Там Блиновский занимался подвозом боеприпасов, что помогало не задерживаться подолгу на одном месте.

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#следственный комитет
#днр
#беспилотник
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Теракт в «Крокусе»: защита требует освободить трех фигурантов из СИЗО
Защита требует освободит из СИЗО трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
30 ноября 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Zolnierek

Суд зарегистрировал апелляционную жалобу адвокатов трех фигурантов дела о террористическом акте в «Крокус сити холле». Они просят освободить своих подзащитных из СИЗО.
Дата рассмотрения жалобы еще не назначена, сообщает ТАСС. На прошлой неделе Басманный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей предполагаемым исполнителям террористического акта и еще 10 фигурантам уголовного дела. Все трое фигурантов, об освобождении которых ходатайствует защита, — Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и Хусейн Хамидов — были этапированы в Москву из Дагестана.

22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» произошел масштабный теракт: террористы расстреляли людей, находившихся в здании на концерте, после чего подожгли его. Число жертв нападения составило 145 человек.

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#суд
#жалобы
#теракт
#защита
#террористы
#человек
#крокус сити холл
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Главный Дед Мороз набрал штрафов на 2,5 тысячи рублей перед Новым годом
30 ноября 2024, 12:44

Фото: istockphoto/Nastco

Главный Дед Мороз России перед Новым годом насобирал штрафов за нарушения правил дорожного движения на 24,5 тысячи рублей. Причём передвигался он вовсе не на оленях, а исключительно на иномарках.
Как выяснил телеграм-канал SHOT, главный новогодний волшебник страны в свободное от праздничных забот время разъезжает по дорогам Вологодской области на Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35. Несмотря на магические способности и наличие волшебного посоха, избежать встречи с суровой реальностью российских дорог ему не удалось. Чаще всего актёр попадался на превышении скорости. Всего за этот год у него накопилось штрафов на 24,5 тысячи рублей. Часть из них Дед Мороз уже погасил.

Личность всероссийского Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин родился и живёт в Великом Устюге. В «Дом Деда Мороза» устроился в 22 года — сразу после того, как окончил колледж по специальности «зоотехник». С тех пор именно он каждый год начинает новогодний объезд и раздачу подарков по всей стране.

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