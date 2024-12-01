Россиян призвали сохранить старые карточки СНИЛС

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Старые карточки свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) со страховым номером индивидуального лицевого счета необходимо сохранить, так как они продолжают действовать. Об этом сообщили в Социальном фонде России, передает РИА Новости.
Согласно данным ведомства, поскольку свидетельство является действующим, то обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно.
В фонде также напомнили о поправках в закон о персонифицированном учете, которые гласят, что информация о СНИЛС предоставляется россиянам в виде бумажного или электронного удостоверения.
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