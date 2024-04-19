Силуанов назвал ключевую угрозу для мировой экономики

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Небывалые уровни дефицитов бюджетов и государственного долга в развитых странах становятся ключевой угрозой для глобальной экономики. Такое мнение 19 апреля высказал министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.
В пятницу глава российского Минфина выступил на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК), который традиционно проводится в рамках весенней встречи руководящих органов МВФ и Группы Всемирного банка.
По его словам, также наблюдается ухудшение устойчивости глобальной экономики из-за нарастания санкционных кампаний и практики торговых войн, которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и оказывают выраженный проинфляционный эффект.
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«Эти беспрецедентные дефициты бюджетов и государственный долг угрожают перспективам среднесрочного роста в мировой экономике. Накопленные финансовые и структурные дисбалансы создают риски для финансовой стабильности», — отметил Силуанов.
По его словам, также наблюдается ухудшение устойчивости глобальной экономики из-за нарастания санкционных кампаний и практики торговых войн, которые разрушают каналы поставок, замедляют рост совокупного предложения и оказывают выраженный проинфляционный эффект.
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Артем Кузьмин