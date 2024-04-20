WP: ЕС отказывается конфисковывать активы РФ в страхе перед ответом Москвы

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Европейский союз не решается конфисковывать российские активы в страхе перед ответом Москвы, об этом пишет издание The Washington Post.
Представители ЕС убеждены, что ответные меры, которые предпримет Москва после конфискации российских активов, обрушатся на Евросоюз, а не Соединённые Штаты.
В Союзе также недовольны настойчивостью Вашингтона, который пытается подтолкнуть европейских коллег к использованию замороженных резервов Центробанка РФ.
К тому же, подчеркнули в WP, Евросоюз опасается, что подобные действия могут оттолкнуть иностранных инвесторов и спровоцировать отток мирового капитала с континента.
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Евгения Парфентьева