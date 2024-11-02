Медведев: США ошибаются, думая, что Россия не сможет применить ядерное оружие

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Власти США ошибаются, думая, что Россия никогда не перейдёт определённой черты в вопросе применения ядерного вооружения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик подчеркнул, что власти России могут пойти на такой шаг, если нависнет угроза существованию страны. Об этом неоднократно заявлял президент Владимир Путин. В связи с этим Медведев указал на ошибочность мнения американского руководства.
Ранее зампред Совета безопасности предупредил кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис, что подливание масла в огонь конфликта на Украине ведёт весь мир к началу Третьей мировой войны. Он назвал такой политический путь «дорогой в ад».
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Анастасия Чинкова