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Медведев: США ошибаются, думая, что Россия не сможет применить ядерное оружие

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Власти США ошибаются, думая, что Россия никогда не перейдёт определённой черты в вопросе применения ядерного вооружения. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.


Политик подчеркнул, что власти России могут пойти на такой шаг, если нависнет угроза существованию страны. Об этом неоднократно заявлял президент Владимир Путин. В связи с этим Медведев указал на ошибочность мнения американского руководства.

Ранее зампред Совета безопасности предупредил кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис, что подливание масла в огонь конфликта на Украине ведёт весь мир к началу Третьей мировой войны. Он назвал такой политический путь «дорогой в ад».

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#ядерное оружие
#владимир путин
#власть
#удар
В команде Зеленского неожиданно возложили надежду на победу Трампа
02 ноября 2024, 14:25

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Некоторые представители команды президента Украины Владимира Зеленского убеждены, что победа кандидата в главы США от партии республиканцев Дональда Трампа на предстоящих выборах может стать выгодной для Киева. Об этом пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что некоторые члены команды Зеленского убеждены, что радикальные перемены в руководстве Штатов пошли бы на пользу Украине. Они утверждают, что негативная риторика Трампа в отношении Киева является лишь шагом для достижения победы на выборах. В случае его возвращения на пост главы государства, последуют действия, которые, скорее всего, не будут соответствовать его нынешним заявлениям.

Также официальные лица Украины, следует из материала, недовольны медленными и острожными шагами руководства США, которое опасается эскалации конфликта с Россией. Такая тенденция сохранится и при президентстве Харрис. А вот Трамп, напротив, не захочет выглядеть слабым на мировой арене, поэтому может принять более решительные действия в отношении Украины.

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Иран нанесёт мощнейший удар по Израилю в ближайшие дни
Совет нацбезопасности Ирана постановил нанести ответный удар по Израилю
02 ноября 2024, 13:42

Фото: iStock/wildpixel

Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о нанесении ответного удара по Израилю после атаки его армии на республику 26 октября. Об этом сообщил член комитета по нацбезопасности иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Эсмаил Косари в интервью порталу Didban Iran.
Он подчеркнул, что некоторые правительственные чиновники Ирана могут заявить, что ответный удар по Израилю наноситься не будет, однако люди в правительстве и в других властных структурах не принимают решений. А вот Высший совет нацбезопасности уже постановил о дальнейших действиях.

Косари отметил, что военный ответ Ирана на израильскую атаку станет намного мощнее всех предыдущих и будет нанесён при участии сил Оси сопротивления. Группы сопротивления в Ближневосточном регионе объединятся с ВС Ирана для реализации ответного удара.

В заключение он добавил, что эта операция станет уроком для Израиля, чтобы власти страны больше не совершали подобных ошибок, нанося удары по Ирану.

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#политика
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Скандал с «Томагавками» и смена Зеленского: кого готовят к президентству на Украине и что будет после выборов в США
02 ноября 2024, 13:08

Валерий Залужный

Владимир Зеленский возмущен утечкой данных про возможные поставки ракет «Томагавк» Киеву. Кроме того, он открыто боится, что его самого сменят в ходе политической игры. О том, чем опасны американские ракеты для России и что ждет главу Украины в ближайшем будущем расскажет «Радио 1».

Опасность ракет «Томагавк» для России


Ракеты «Томагавк», которые Зеленский просил у США, имеют дальнобойность от 1700 до 2400 км и являются самым серьезным оружием, которое могло бы попасть в Киев. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил историк и политолог, экс-советник президента Бориса Ельцина Сергей Станкевич.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день это самые опасные ракеты в арсенале США. Если их разместить на территории Европы, они будут выполнять стратегическую роль для Соединенных Штатов.

На вопрос о том, какую именно роль они могут сыграть, эксперт ответил, что эти ракеты способны доставить почти любой груз и ударить по жизненно важным центрам России. Он также упомянул, что согласно публикации в «Нью-Йорк Таймс», во время своего турне по США Зеленский в секретном приложении к своему «плану победы» просил именно эти ракеты, так как они являются наиболее опасными для России.

При этом Станкевич отметил, что отказ США от поставок ракет Киеву в настоящее время не означает того, что оружие не поставят туда в будущем.

Что касается утечки информации о возможных поставках американских ракет, то, по мнению эксперта, это послание было направлено Зеленскому и России. Это предупреждение о том, что просьба Зеленского может считаться неадекватной. Хотя США отказали, они хотели показать, что у них есть резервы и что Россия должна учитывать это в своих действиях. Эксперт подчеркнул, что важно остановиться на достигнутом и думать о будущем, так как в крайнем случае у США есть такие возможности.

Владимир Зеленский

Замена Зеленского


Станкевич также выразил уверенность в том, что о замене Зеленского уже не просто думают, а активно готовят его преемника.

«Бывший генерал, а ныне дипломат Залужный. Он сидит послом в Лондоне. Уже прошел курс «молодого президента». Там его обучили всем необходимым умениям. Дали ему все нужные контакты. И он как подарок на день рождения, перевязанный подарочной бумагой с ленточкой, ждет времени, когда его переместят из Лондона в Киев», — заявил эксперт.
Собеседник оценил возможное назначение Залужного следующим образом: по сравнению с Зеленским это может быть некоторым шагом вперед, поскольку присутствует адекватность и способность вывести страну из конфликта, не разжигая большой пожар в Европе.

Станкевич напомнил, что Залужный высказывался о желании прокатиться по Арбату на американских танках, что, по его мнению, не добавляет ему достоинства. Однако он предположил, что такие слова могли быть сказаны в порыве. По его мнению, сегодня на Украине никто не поверит ни одному политику, так как политический класс страны полностью провалился и утратил доверие граждан.

Что изменится после выборов в США


На вопрос о том, изменится ли ситуация на Украине после выборов, Станкевич ответил положительно.

«Не сомневаюсь. Вопрос в том, кто ее исполнит. Как будут организованы переговоры. В том, что это произойдет вскоре после инаугурации нового президента, сомнений нет», — выразил уверенность эксперт.

При этом Станкевич подчеркнул, что разницы в том, кто именно придет к власти в США значения не имеет.

«Вне зависимости абсолютно. Там главным игроком будет глубинное государство. А оно останется на месте», — заключил он.

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«Дорога в ад»: Медведев сделал предупреждение для Трампа и Харрис
Медведев: подливание масла в украинский конфликт грозит мировой войной
02 ноября 2024, 13:06

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис должны понимать, что подливание масла в огонь украинского конфликта является дорогой к третьей мировой войне. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Если новый руководитель (США - ред.) будет с остервенением заниматься тем, что будет подливать масло в огонь российско-украинского конфликта, это будет очень плохой выбор, потому что это дорога в ад. Это реально дорога к третьей мировой войне», — заявил Медведев в интервью RT.

Он подчеркнул, что оба кандидата на пост президента США должны это четко осознавать.

Ранее Медведев также заявлял, что первыми действиями любой новой власти на Украине будут репрессии против нынешнего руководства страны. По его словам, просроченный президент Владимир Зеленский узурпировал власть и является абсолютно нелегитимной фигурой.

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Лукашенко: В планы России не входит нападение на Евросоюз через Белоруссию
02 ноября 2024, 13:00

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Россия вовсе не собирается нападать через территорию Белоруссии на Польшу, Прибалтику или другие соседние страны Евросоюза. Это Запад поставил своей целью задушить Минск и Москву и активно ищет для этого причины.
Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления на фестивале-ярмарке «Дожинки», посвящённом окончанию уборочной кампании, которое транслировал телеканал «Первый информационный».

«Мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, на Украину. Глупость полная», — сказал Белорусский лидер.

По словам Лукашенко, иностранцы часто и с удовольствием приезжают в Белоруссию, «несмотря на всё враньё, которое распространяется о белорусском государстве». На множество ограничительных санкций в отношении Минска страна ответила безвизовым въездом для граждан большинства государств.

«Около миллиарда человек смогли воочию убедиться, что в Беларуси действительно есть диктатура. Диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. Диктатура справедливости», — заключил президент.

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Россия и Норвегия договорились о правилах рыболовства в общих водах в 2025 году
02 ноября 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Laura Ragsdale

Россия и Норвегия согласовали правила и условия пользования рыбными ресурсами в Норвежском и Баренцевом морях. Рыболовство остаётся после 2022 года одной из немногих отраслей, где страны НАТО могут заключать соглашения с российской стороной.
Накануне, 1 ноября, завершилась 54-я сессия Смешанной Россиийско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), сообщает информационное агентство Bloomberg. Встреча проходила в режиме видеоконференцсвязи. Россию представлял руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, норвежскую сторону — заместитель министра промышленности, торговли и рыболовства страны Метте Викборг.

По итогам сессии был согласован и подписан совместный протокол, в котором были зафиксированы меры по контролю рыболовства, порядок выдачи лицензий и разрешений на промысел рыбы. Кроме того, были утверждены квоты на вылов трески, пикши и других видов рыбы на 2025 год.

Министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Наесс выразила удовлетворение заключением соглашения, несмотря на то, что в нынешнем году «мы продолжаем находиться в чрезвычайной ситуации». По её словам, этот документ закладывает основу для долгосрочного и устойчивого управления океаном.

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#россия
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В Совфеде оценили желание стран стать покровительницами украинцев в России
Карасин: желание стран стать покровительницами украинцев в России надо обсуждать
02 ноября 2024, 12:22

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Желание Катара, ЮАР и Ватикана стать покровителями украинцев в России необходимо обсуждать. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин оценил заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Его слова передает «Лента.ру».
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что во время конференции в Канаде одна страна захотела стать державой-покровительницей для помощи «украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям», находящимся в России.

«Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать. Речь идет о судьбах конкретных живых людей. Поэтому мы всегда готовы к таким переговорам и к таким контактам», — пояснил Карасин.

По его словам, все эти действия должны быть справедливыми и основаны на гуманитарной основе.

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#вооружения
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Медведев: Любая новая власть в Киеве начнёт с казней прежнего руководства
02 ноября 2024, 12:09

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)

Первыми действиями любой новой власти на Украине будут репрессии против нынешнего руководства страны. Просроченный президент Владимир Зеленский узурпировал власть и является абсолютно нелегитимной фигурой.
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT. По его словам, глава киевского режима представляет группу людей, захвативших власть в стране. Они игнорируют даже собственный парламент, добавил Медведев.

«Любая новая власть, любой новый майдан... просто скажет: все, что было подписано вот этим самым персонажем, который ходит в грязной футболке зеленого цвета, это все незаконно», — сказал политик.

Медведев также подчеркнул, что основной задачей действующих украинских лидеров, включая Зеленского, является сохранение своих позиций у власти.

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#зеленский
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Журналист Шустер: Харрис говорила Зеленскому о неизбежном поражении перед СВО
02 ноября 2024, 09:44

Камала Харрис (Фото: сайт Белого дома)

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении незадолго до начала специальной военной операции.
Об этом в интервью украинскому телеканалу ТСН рассказал известный американский журналист Саймон Шустер.

«Харрис сказала ему (Зеленскому - прим. ред.), что скоро начнётся война и вы её проиграете», — передал журналист слова вице-президента США.

По словам Шустера, во время того разговора Харрис советовала Зеленскому предпринять шаги по созданию правительства в изгнании, а также срочно начать готовить население Украины к ведению партизанской войны. Знал ли о происходящем президент Джозеф Байден, журналист не уточнил.

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