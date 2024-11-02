Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Первыми действиями любой новой власти на Украине будут репрессии против нынешнего руководства страны. Просроченный президент Владимир Зеленский узурпировал власть и является абсолютно нелегитимной фигурой.
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT. По его словам, глава киевского режима представляет группу людей, захвативших власть в стране. Они игнорируют даже собственный парламент, добавил Медведев.
Медведев также подчеркнул, что основной задачей действующих украинских лидеров, включая Зеленского, является сохранение своих позиций у власти.
Читайте также:
Медведев о заводе Rheinmetall на Украине: ждем российский салют на производстве
«Удар по гребаному Вашингтону»: Медведев ответил на угрозу Трампа ударить по Москве
«Иначе война до полного истребления»: Медведев заявил о необходимости разделить Запад
«Любая новая власть, любой новый майдан... просто скажет: все, что было подписано вот этим самым персонажем, который ходит в грязной футболке зеленого цвета, это все незаконно», — сказал политик.
Медведев также подчеркнул, что основной задачей действующих украинских лидеров, включая Зеленского, является сохранение своих позиций у власти.
Читайте также:
Медведев о заводе Rheinmetall на Украине: ждем российский салют на производстве
«Удар по гребаному Вашингтону»: Медведев ответил на угрозу Трампа ударить по Москве
«Иначе война до полного истребления»: Медведев заявил о необходимости разделить Запад
Александр Бойцов