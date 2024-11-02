«Дорога в ад»: Медведев сделал предупреждение для Трампа и Харрис

Дмитрий Медведев (Фото: сайт Кремля)
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис должны понимать, что подливание масла в огонь украинского конфликта является дорогой к третьей мировой войне. Так считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Если новый руководитель (США - ред.) будет с остервенением заниматься тем, что будет подливать масло в огонь российско-украинского конфликта, это будет очень плохой выбор, потому что это дорога в ад. Это реально дорога к третьей мировой войне», — заявил Медведев в интервью RT.
Он подчеркнул, что оба кандидата на пост президента США должны это четко осознавать.
Ранее Медведев также заявлял, что первыми действиями любой новой власти на Украине будут репрессии против нынешнего руководства страны. По его словам, просроченный президент Владимир Зеленский узурпировал власть и является абсолютно нелегитимной фигурой.
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Элина Позднякова