Медведев объяснил рост военных расходов России

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya пояснил, что увеличение военных расходов в российском бюджете произошло на фоне необходимости проведения специальной военной операции операции.
Как подчеркнул Медведев, увеличение расходов не планировалость в долгосрочной перспективе. Однако военные действия требуют пересмотра государственного бюджета.
Ранее Медведев сообщил о российском военно-техническом сотрудничестве. По его словам, в ситуации, когда России противостоит весь блок НАТО, большинство видов военной техники производится в самой стране.
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«И такой пересмотр состоялся, естественно, на военные расходы сейчас тратится больше денег», — сказал Медведев.
Ранее Медведев сообщил о российском военно-техническом сотрудничестве. По его словам, в ситуации, когда России противостоит весь блок НАТО, большинство видов военной техники производится в самой стране.
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Александр Климов