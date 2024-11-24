Медведев рассказал о сотрудничества России по военно-технической линии

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия сотрудничает со многими странами по военно-технической линии, особенно в области военной техники, у Москвы есть союзники. Как сообщает РИА Новости, он упомянул об этом в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Знаете, у нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства», — сказал Медведев в ходе ответа на вопрос о том, есть ли у России поддержка в виде военной техники от других государств, например, из Ирана, Китая и КНДР.
Он подчеркнул, что в ситуации, когда России противостоит весь блок НАТО, большинство видов военной техники производится в России.
«При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств», – резюмировал Медведев.
Ранее Медведев заявил, что использование украинской стороной дальнобойных ракет для нанесения ударов по Российской Федерации лишь отсрочит гипотетические переговоры между Москвой и Киевом.
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Александр Климов