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Медведев рассказал о сотрудничества России по военно-технической линии

Медведев заявил о сотрудничества РФ по военно-технической линии
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия сотрудничает со многими странами по военно-технической линии, особенно в области военной техники, у Москвы есть союзники. Как сообщает РИА Новости, он упомянул об этом в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Знаете, у нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства», — сказал Медведев в ходе ответа на вопрос о том, есть ли у России поддержка в виде военной техники от других государств, например, из Ирана, Китая и КНДР.

Он подчеркнул, что в ситуации, когда России противостоит весь блок НАТО, большинство видов военной техники производится в России.



«При этом мы, конечно, сотрудничаем с рядом государств», – резюмировал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что использование украинской стороной дальнобойных ракет для нанесения ударов по Российской Федерации лишь отсрочит гипотетические переговоры между Москвой и Киевом.

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Трамп решил стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке
Axios: Трамп рассчитывает стать главным переговорщиком на Ближнем Востоке
24 ноября 2024, 01:46

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп будет выступать в качестве главного переговорщика в процессе урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба политика Кэролайн Ливитт.
По словам Ливитта, Трамп планирует ужесточить санкции в отношении Ирана после прихода к власти и усилить меры Вашингтона по борьбе с терроризмом и поддержке Израиля.

«Президент Трамп выступит в качестве главного американского переговорщика и будет работать над тем, чтобы вернуть домой невинных людей, удерживаемых в заложниках [радикальным палестинским движением ХАМАС]», – заявила она.

10 ноября Трамп победил на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, последнем ключевом штате на выборах в этом году.

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#переговоры
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В «плане стойкости» Зеленского увидели подготовку к новым выборам Украины
Разумков: партия Зеленского не заботится об Украине, а готовится к выборам
24 ноября 2024, 01:09

Фото: iStock/ DmyTo

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью бывшему нардепу Бориславу Березе на YouTube заявил, что нынешнему лидеру правящей партии Владимира Зеленского «Слуга народа» наплевать на Украину.
В «плане стойкости», представленном Зеленским, бывший депутат увидел лозунг, знаменующий начало его избирательной кампании.

«Кто громче всех кричит о том, что выборов не будет, тот уже начал к ним готовиться», – сказал Разумков.

Зеленский представил в Верховную Раду новый «план стойкости» 19 ноября. Документ включил десять пунктов, в том числе «единство», «фронт», «оружие» и «деньги». Украинский лидер пообещал уточнить детали каждого пункта в полной версии документа.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев не скрывает, что новый «план выносливости» Владимира Зеленского необходим для сохранения своей власти.

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#депутат
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Силовики Израиля попросили Нетаньяху смягчить переговорную сделку с ХАМАС
24 ноября 2024, 00:32

Фото: istockphoto/e-crow

Главы израильских силовых ведомств попросили премьер-министра Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по палестинскому соглашению с движением ХАМАС, но он отказался. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.
Представители силовых ведомств заявили Нетаньяху, что, по их мнению, ХАМАС вряд ли откажется от условий вывода израильских войск из сектора Газа и прекращения боевых действий. Они также сообщили премьер-министру Израиля, что израильское правительство должно смягчить свою нынешнюю позицию, если оно заинтересовано в соглашении.

«Но Нетаньяху отказался прекратить войну в обмен на сделку по освобождению заложников», – подчеркивает портал.

Премьер-министр Израиля оправдал свою позицию, заявив, что такое соглашение с ХАМАС позволит движению продолжать свое существование.

Ранее, в конце октября, Министерство иностранных дел Бельгии заявило, что Израиль создал «катастрофический прецедент», проигнорировав международные обязательства и приняв закон, запрещающий деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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#биньямин нетаньяху
#израиль
#хамас
#бельгия
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В команде Трампа из-за противоречий возникли ругань и рукоприкладство
WP: разногласия в команде Трампа приводят к ругани и рукоприкладству
23 ноября 2024, 23:33

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Противоречия между членами переходной команды избранного президента США Дональда Трампа приводят к ругани и физическому насилию. Об этом пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Согласно WP, разногласия в команде Трампа «приводят к дракам, отстранениям от встреч и личным ссорам». Издание ссылается судебный процесс в Мар-а-Лаго, на котором американский миллиардер Илон Маск поссорился с юридическим консультантом Трампа Борисом Эпштейном.

В то же время Сьюзан Уайлс, один из лидеров кампании Трампа, также взяла на себя роль дипломата на встрече и призывала покинуть мероприятие людей, которых не ожидали там присутствовать.

10 ноября Трамп победил на выборах в США. Это стало известно в результате подсчета голосов в Аризоне, последнем ключевом штате на выборах в этом году.

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#дональд трамп
#илон маск
#конфликт
#выборы
#сша
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На Украине отвергли существование ракеты «Орешник»
Подоляк: ракеты «Орешник» не существует
23 ноября 2024, 23:19

Фото: iStock/PavelRodimov

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существтвует. Его слова передает издание «Страна».
«Нет никаких "Орешников" в России... Это классическое оружие – межконтинентальное баллистическое оружие, которое зафиксировано в договорах. Понятно, сколько такого оружия есть в России», – заявил он, добавив, что название «Орешник» «выдумал» президент России Владимир Путин.

По словам Подоляка, использование такого оружия «обнуляет возможности о чем-либо договориться».

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в ходе которого подтвердил нанесение ответного удара с применением ракеты средней дальности «Орешник». Удар был нанесён по одному из крупнейших украинских оборонных предприятий в Днепропетровске.

В пятницу, 22 ноября, Путин встретился с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Он поблагодарил их за проделанную работу по созданию ракеты и поздравил с успешным испытанием новой системы.

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#украина
#ракета
#владимир путин
#орешник
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В Великобритании заявили о желании заставить Украину пойти на компромисс
BBC: британские политики призывают Украину пойти на компромисс
23 ноября 2024, 23:05

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Британские политики лично призывают Украину рассмотреть приемлемые пути выхода из конфликта. Об этом заявил телеканал BBC.
По словам журналистов, британское правительство признает, что каждый раунд переговоров должен включать компромисс. Публично министры заявляют, что Киеву нужно только решить, когда и на каких условиях вести переговоры.

«Мы должны подумать о том, что может быть quid pro quo для Украины. Если президент Украины Владимир Зеленский уступит, что он получит? Получит ли он членство в НАТО, чтобы гарантировать безопасность в долгосрочной перспективе?» – заявил один из западных министров телеканалу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их изначально.

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#великобритания
#украина
#переговоры
#россия
#владимир путин
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ЦАХАЛ проверяет заявления ХАМАС о гибели заложницы в секторе Газа
23 ноября 2024, 21:57

Фото: istockphoto/Diy13

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока не подтвердила факт гибели заложницы в Газе, о котором утверждает палестинская группировка ХАМАС, данные сейчас проверяют военные, добавили в армейской пресс-службе.
«Сегодня вечером террористическая организация ХАМАС опубликовала запись, на которой якобы запечатлена заложница, которая была убита. Мы изучаем информацию и на данном этапе не можем ни подтвердить ее, ни опровергнуть», — пояснили израильские военнослужащие.
Военные на связи с родственниками заложницы и передают им всю актуальную информацию. По версии ЦАХАЛ, «ХАМАС продолжает прибегать к психологическому террору и действовать с крайней жестокостью». Армия Израиля призвала общество не распространять слухи и сведения, способные навредить родственникам заложников.

Израиль проводит операцию «Железные мечи» с начала октября прошлого года.

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#израиль
#цахал
#война
#хамас
#армия
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Израиль ударил по погранпереходу на границе Сирии и Ливана, КПП прекратил работу
23 ноября 2024, 21:30

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала КПП «Джусия» на границе Сирии и Ливана. Из-за ударов переход приостановил работу, сообщил сирийский военно-полевой источник в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что израильские военные использовали для атаки несколько управляемых ракет. В результате их обстрелов пограничный переход в провинции Хомс вышел из строя и остановил работу.

По словам источника, удары были слышны в городе Аль-Кусейр, который располагается в районе сирийско-ливанской границы.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

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#израиль
#цахал
#сирия
#ливан
#граница
#удар
#обстрел
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Путин подписал закон о штрафах за подделку документов для мигрантов
23 ноября 2024, 21:02

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами документа являются председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии Госдумы по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты. Инициативу поддержали правительство России, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.

Отмечается, что законом устанавливаются повышенные меры ответственности для юридических лиц, которые занимаются подделкой документа, подтверждающего наличие у лица права на осуществление трудовой деятельности на территории России, передвижение и проживание, транзитного проезда через российскую территорию и др.

По новому документу за совершение правонарушения последует штраф в размере от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией. При повторном нарушении штраф составит от 10 до 60 миллионов рублей.

Также ужесточается наказание за подделку удостоверяющего личность документа. Штраф составит от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения и от 100 до 200 рублей при повторном нарушении.

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#россия
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