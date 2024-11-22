Медведев назвал условие завершения украинского конфликта

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп сможет обеспечить урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Политик подчеркнул, что Трамп представляет собой прагматичного человека. Медведев напомнил, что избранный американский президент «во всеуслышание заявил, что будет заниматься прекращением этого конфликта в кратчайшие сроки».
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми предложил, как избранный президент США Дональд Трамп может разрешить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что американский политик разрешит кризис силой. По словам министра, Трамп не поддержит решение, которое невыгодно для Киева.
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Александр Климов