Медведев рассказал о производстве оружия для СВО

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил телеканалу Al Arabiya, что большая часть оружия для нужд специальной военной операции (СВО) производится в России. Об этом пишет РИА Новости.
«Абсолютное большинство военной техники, вооружений, техники специальной, так называемой, средств поражения, ракет, снарядов делается в нашей стране, в том числе и вот на таких предприятиях, где мы сегодня общаемся», – отметил Медведев в интервью, записанное на «Уралвагонзаводе».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что производство оружия в России за два года выросло в несколько раз, а производство боеприпасов, в частности, увеличилось в 14 раз. По его словам, большинство предприятий ОПК своевременно и качественно выполняют задачи гособоронзаказа.
Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.
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Александр Климов