Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики

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На фоне выхода нового, двенадцатого пакета антироссийских санкций Евросоюза, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поблагодарил ЕС за рост российской экономики.
«Двенадцатый пакет санкций против России вступил в силу. Между тем, европейская экономика неуклонно погружается в рецессию», - прокомментировал ситуацию Медведев на своей странице в социальной сети X.
Напомним, в 12 пакет антироссийских санкций Европейского союза попали 147 физических и юридических лиц. В том числе, под ограничениями оказались: главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Афзалов, российские телеканалы «Спас» и «Царьград», а также и сын Медведева Илья.
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