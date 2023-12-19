Медведев поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики

Курс американской валюты будет находиться на уровне 90 рублей за доллар на протяжении трёх месяцев, однако снижения доходов россиян и стагнации импорта, российская валюта может укрепиться. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал директор по стратегии «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.