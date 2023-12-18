Евросоюз ввел санкции против главкома ВКС РФ Афзалова

Фото: iStock/designer491
Европейский союз опубликовал 12 пакет антироссийский санкций, эта информация размещена на официальном сайте ЕС.
В новый пакет санкций попал главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктор Афзалов.
Как сообщается в документе, Афзалов «несёт ответственность за проведение операций против Украины».
В 12 пакете антироссийский санкций Евросоюза оказались 147 фигурантов, 86 из которых юридические лица, а 61 – физические.
Новый пакет санкций также запрещает импорт из России ювелирных алмазов и других товаров. Теперь граждане РФ не могут занимать руководящие должности в европейских компаниях.
Отмечается, что в настоящий момент в санкционных списках ЕС находятся 1950 физических и юридических лиц, относящихся к РФ.
Читайте также:
«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза
Сына Дмитрия Медведева включили в санкционные списки Евросоюза
ЕС смягчил санкции на ввоз предметов личного пользования из РФ
Как сообщается в документе, Афзалов «несёт ответственность за проведение операций против Украины».
Новый пакет санкций также запрещает импорт из России ювелирных алмазов и других товаров. Теперь граждане РФ не могут занимать руководящие должности в европейских компаниях.
Отмечается, что в настоящий момент в санкционных списках ЕС находятся 1950 физических и юридических лиц, относящихся к РФ.
Читайте также:
«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза
Сына Дмитрия Медведева включили в санкционные списки Евросоюза
ЕС смягчил санкции на ввоз предметов личного пользования из РФ
Евгения Парфентьева