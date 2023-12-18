«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза

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Евросоюз включил в санкционные списки российские телеканалы «Спас» и «Царьград». Об этом сообщает РИА Новости.
В документе отмечается, что меры в отношении российских телеканалов введены за их поддержку действий, которые якобы подрывают территориальную целостность и независимость Украины.
Помимо данных СМИ, в санкционном списке числятся ещё 140 фигурантов, среди которых – сын председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья.
Напомним, что 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись импорта некоторых видов продукции из России, в частности, ювелирных алмазов. Также, согласно документу, россиянам запрещается занимать руководящие посты в европейских организациях, связанных с криптовалютой.
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Помимо данных СМИ, в санкционном списке числятся ещё 140 фигурантов, среди которых – сын председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья.
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Анастасия Чинкова