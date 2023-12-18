Сына Дмитрия Медведева включили в санкционные списки Евросоюза

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Сына председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илью включили в санкционные списки Евросоюза.
Отмечается, что Илья Медведев фигурирует в перечне в рамках утверждённого 18 декабря 12-го пакета санкций против России.
Всего в санкционных списках числятся 147 фигурантов, из которых 61 физическое лицо и 86 организаций.
После введения очередного пакета антироссийских санкций ЕС общее число россиян, попавших под ограничения достигло порядка двух тысяч человек.
Напомним, что Евросоюз 18 декабря утвердил новые санкционные ограничения в отношении России. Они коснулись импорта ряда продукции из России, в частности, ювелирных алмазов. Также решением ЕС вступает в силу запрет занимать россиянами руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.
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Всего в санкционных списках числятся 147 фигурантов, из которых 61 физическое лицо и 86 организаций.
Напомним, что Евросоюз 18 декабря утвердил новые санкционные ограничения в отношении России. Они коснулись импорта ряда продукции из России, в частности, ювелирных алмазов. Также решением ЕС вступает в силу запрет занимать россиянами руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.
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Анастасия Чинкова