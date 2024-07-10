Медведев призвал исправить перекос в зарплатах инженеров и курьеров

В Московской области запустили производство многофункциональных мешков, которые могут заменить в полевых условиях стиральную машину и использоваться как походный душ. Изготавливать их будет ГК «Пластик Он Лайн» на производстве в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.