Медведев призвал исправить перекос в зарплатах инженеров и курьеров

Фото: сайт Кремля
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера. Об этом политик сообщил на совещании о совершенствовании трудового законодательства.
Он отметил, что подобное нельзя считать нормой. По словам Медведева, возникающий в этой сфере перекос необходимо исправлять.
Зампред Совбеза РФ признал, что рынку требуется больше людей для выполнения служебных функций, однако даже это не оправдывает сокращение разницы в зарплатах. При этом Медведев не упомянул, какой вариант решения проблемы с диспропорцией в доходах он считает подходящим.
Читайте также:
Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры
Госдума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми
Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%
Екатерина Коршунова