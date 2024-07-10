Фото: сайт Кремля
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале, что смена декораций в Штатах может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия.
По словам политика, почти все сходятся во мнении, что сценарий, при котором украинский лидер Владимир Зеленский пойдет на переговоры, является практически нереальным. Медведев также выразил абсолютную уверенность в том, что такой исход для РФ является невыгодным.
Он заключил, что в скором времени команда Зеленского бежит на Запад или «будет растерзана толпой».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В США испугались реакции Зеленского по итогам саммита НАТО
Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины
Песков: идет работа по созданию зоны безопасности в Харьковской области
Он заключил, что в скором времени команда Зеленского бежит на Запад или «будет растерзана толпой».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В США испугались реакции Зеленского по итогам саммита НАТО
Польша пришла в ярость из-за шага Венгрии в отношении Украины
Песков: идет работа по созданию зоны безопасности в Харьковской области
Екатерина Коршунова