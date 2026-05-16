Mercedes-Benz может заняться оборонным производством
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz может заняться выпуском продукции оборонного назначения. Об этом заявил председатель совета директоров компании Ола Каллениус в интервью The Wall Street Journal.
По его мнению, мир становится все более непредсказуемым, поэтому Европе нужно увеличивать оборонный потенциал. Каллениус подчеркнул, что компания готова сыграть в этом положительную роль, если решение окажется экономически целесообразным.
При этом он отметил, что в приоритете останется автопроизводство, а военные заказы будут составлять незначительную долю бизнеса. Глава Mercedes-Benz добавил, что для их выполнения в больших объемах производственных мощностей должно быть достаточно, а само направление при экономическом росте может стать растущей нишей.
Читайте также: