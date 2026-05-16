Глава «ЛизыАлерт» озвучил важное условие для продолжения поисков Усольцевых

16 мая 2026, 07:36

Глава «ЛизыАлерт» призвал ограничить доступ людей к зоне поиска Усольцевых

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратился к местным властям с просьбой ограничить приток посторонних людей к месту поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил председатель организации Григорий Сергеев.





По его словам, за зиму вокруг поисковой операции сложилось множество мифов и легенд. В результате территория превратилась в своего рода «Мекку» для любопытных. Большое скопление людей серьезно затрудняет работу спасателей и волонтеров.



«Очень рассчитываем на то, что местные власти помогут избавить место поиска от столпотворения желающих приехать. Конечно, это очень мешает и повышает даже риски для тех людей, которые там будут, соответственно, находиться», — отметил Сергеев.