Глава «ЛизыАлерт» озвучил важное условие для продолжения поисков Усольцевых

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» обратился к местным властям с просьбой ограничить приток посторонних людей к месту поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил председатель организации Григорий Сергеев.



По его словам, за зиму вокруг поисковой операции сложилось множество мифов и легенд. В результате территория превратилась в своего рода «Мекку» для любопытных. Большое скопление людей серьезно затрудняет работу спасателей и волонтеров.

«Очень рассчитываем на то, что местные власти помогут избавить место поиска от столпотворения желающих приехать. Конечно, это очень мешает и повышает даже риски для тех людей, которые там будут, соответственно, находиться», — отметил Сергеев.
Ранее спасатели организовали новую вылазку и обыскали труднодоступную местность в районе Кутурчинского Белогорья в надежде отыскать следы пропавшей семьи.

Александр Огарёв

