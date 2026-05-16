ФССП начала изымать долги Исинбаевой в принудительном порядке
Судебные приставы приступили к принудительному взысканию задолженности по кредиту с двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой. Информация об этом появилась в материалах судебного дела, с которыми ознакомился РЕН ТВ.
Согласно документам, спортсменка не выполнила обязательства по кредитному договору в установленный срок. В связи с этим 13 мая в отношении нее Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) открыла исполнительное производство. Сумма задолженности составляет 7187,06 рубля.
Стоит отметить, что в настоящее время Исинбаева проживает за пределами России. Ранее из‑за неоплаченных налоговых обязательств суд принял решение о блокировке ее банковских счетов.
