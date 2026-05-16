Выпускников предупредили о новой схеме мошенничества перед ЕГЭ
Мошенники звонят выпускникам от имени сотрудников школ под предлогом регистрации на ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.
Злоумышленники, пользуясь доверием к государственным институтам, звонят и рассылают сообщения от имени ведомств, школ и экзаменационных комиссий. Под видом регистрации на итоговую аттестацию они предлагают продиктовать код из смс или перейти по ссылке.
Это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, в том числе на портале «Госуслуги», электронным дневникам и банковским приложениям. В Минпросвещения подчеркнули, что никогда не просят подтверждение персональных данных по телефону.
При подозрительном звонке необходимо немедленно прекратить разговор, обратиться в свою школу или на официальную горячую линию, чтобы проверить информацию. Также важно сообщить о произошедшем в правоохранительные органы.
