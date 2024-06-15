«Место для богатых»: сколько стоит попить кофе в швейцарском Бюргенштоке

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Швейцарцы пожаловались на дорогой кофе на курорте Бюргеншток, где состоится конференция по Украине, пишет РИА Новости. По мнению жителей города Штанс, Бюргеншток создан для богатых и туристов. Простые люди даже не останавливаются в курортном отеле из-за его дороговизны.
«Кофе там стоит семь франков (почти 700 рублей — Прим. ред.), зачем останавливаться там? Это место создано для богатых и туристов», – сказал 50-летний Стефан со своим 20-летним сыном.
По словам 60-летнего выходца из Португалии Жозе, в 80-е годы он, работая поваром в Бюргенштоке в течение шести лет, видел здесь много богачей и знаменитостей. В особенности мужчина отметил американцев. Для местных же, по словам Жозе, курорт очень дорогой.
«Даже я после всех этих лет больше не возвращаюсь туда», – сказал мужчина.
Конференция по Украине будет проходить в швейцарском Бюргенштоке до 16 июня.
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Никита Кротов