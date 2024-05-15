Швейцария может разрешить поставку оружия в воюющие страны

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Власти Швейцарии приступили к рассмотрению вопроса отмены запрета на экспорт вооружения в воюющие страны. Об этом сообщается на сайте Федерального совета государства.
Отмечается, что 15 мая Федеральный совет открыл процедуру консультаций по внесению изменений в федеральный закон о военном имуществе. Его планируют дополнить новой статьёй, которая позволит совету в исключительных обстоятельствах отклоняться от критериев разрешения экспорта вооружения,когда этого требуют интересы внешней политики или безопасности.
При этом, Федеральный совет продолжит нести ответственность за соблюдение международных обязательств в Швейцарии. В первую очередь речь идёт о законе о нейтралитете.
Так, применение исключительной юрисдикции может, например, пригодиться при экспорте запчастей в рамках промышленного сотрудничества между швейцарскими компаниями и фирмами стран-союзниц, «внезапно» вовлечённых в конфликт.
Консультации будут проводиться до 4 сентября текущего года.
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При этом, Федеральный совет продолжит нести ответственность за соблюдение международных обязательств в Швейцарии. В первую очередь речь идёт о законе о нейтралитете.
Так, применение исключительной юрисдикции может, например, пригодиться при экспорте запчастей в рамках промышленного сотрудничества между швейцарскими компаниями и фирмами стран-союзниц, «внезапно» вовлечённых в конфликт.
Консультации будут проводиться до 4 сентября текущего года.
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Анастасия Чинкова