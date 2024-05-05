Швейцария пригласила на конференцию по Украине папу Римского

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Президент Швейцарии Виола Амерд заявила, что пригласила Папу Римского Франциска на швейцарскую конференцию по Украине. Об этом сообщает местная газета Blick.
«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию», — отметила Амерд.Ранее она объявила о приглашении партнеров РФ по БРИКС на эту конференцию. По ее словам, приглашения были направлены Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР на прошлой неделе.
Президент подчеркнула, что успех конференции будет определяться широким международным участием и нахождением общих точек зрения при обсуждении гуманитарной ситуации, ядерной безопасности, продовольственной безопасности и грузоперевозок.
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