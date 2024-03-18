Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России

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Представители Microsoft рассматривают возможность переноса времени приостановки доступа к части своих сервисов, включая облачные, в России с 20 марта на конец этого месяца.
Об этом сообщил вице-президент Softline Андрей Благоразумов, отметив, что такой шаг дает пользователям время настройки альтернативной инфраструктуры и создание бэкапов. По его словам, это особенно важно для социально значимых объектов.
Благоразумов уточнил, что ограничения все равно вступят в силу, но данная задержка дает возможность пользователям подготовиться к ним. Касаясь блокировки, он отметил, что точно будут затронуты подписки на такие сервисы, как Teams, OneDrive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы, SQL On-prem Server, System Center Server и версии Excel.
Ранее в марте Microsoft и Amazon сообщили своим клиентам о закрытии доступа к программным продуктам для управления и проектирования, в том числе облачным решениям. Эти ограничения вводятся в рамках 12-го пакета санкций от Евросоюза, принятого 18 декабря, который ограничивает поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов в Россию.
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Благоразумов уточнил, что ограничения все равно вступят в силу, но данная задержка дает возможность пользователям подготовиться к ним. Касаясь блокировки, он отметил, что точно будут затронуты подписки на такие сервисы, как Teams, OneDrive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы, SQL On-prem Server, System Center Server и версии Excel.
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Артем Кузьмин