Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России

Объём производства высококачественной минеральной и питьевой воды без сахара и прочих подсластителей в Московской области по итогам 2023 году составил более 1 миллиона 600 тысяч литров, что на 38% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.