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Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России

Softline: Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в РФ
18 марта 2024, 21:46
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Представители Microsoft рассматривают возможность переноса времени приостановки доступа к части своих сервисов, включая облачные, в России с 20 марта на конец этого месяца.
Об этом сообщил вице-президент Softline Андрей Благоразумов, отметив, что такой шаг дает пользователям время настройки альтернативной инфраструктуры и создание бэкапов. По его словам, это особенно важно для социально значимых объектов.

Благоразумов уточнил, что ограничения все равно вступят в силу, но данная задержка дает возможность пользователям подготовиться к ним. Касаясь блокировки, он отметил, что точно будут затронуты подписки на такие сервисы, как Teams, OneDrive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы, SQL On-prem Server, System Center Server и версии Excel.


Ранее в марте Microsoft и Amazon сообщили своим клиентам о закрытии доступа к программным продуктам для управления и проектирования, в том числе облачным решениям. Эти ограничения вводятся в рамках 12-го пакета санкций от Евросоюза, принятого 18 декабря, который ограничивает поставки программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов в Россию.

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Telegram выпустил облигации на 330 миллионов долларов, сообщил Дуров
Павел Дуров сообщил, что Telegram выпустил облигации на сумму в 330 миллионов
18 марта 2024, 21:53

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о выпуске облигаций на сумму 330 миллионов долларов на прошлой неделе.
В своем Telegram-канале он объяснил это решение, желанием поддержать дальнейшее развитие мессенджера.

«На прошлой неделе мы выпустили облигации на сумму в 330 миллионов долларов, чтобы обеспечить продолжающееся расширение Telegram ускоренными темпами», — подчеркнул Дуров.
Он также отметил, что спрос на облигации оказался выше предложения, и условия выпуска оказались выгодными для компании.

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#развитие
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Путин призвал быть аккуратнее с ипотекой
Путин: нужно быть аккуратными в вопросе льготной ипотеки
18 марта 2024, 19:30

Фото: сайт Кремля

В ходе встречи с кандидатами на пост главы государства, президент России Владимир Путин подчеркнул важность осторожного подхода к вопросу льготной ипотеки.
Он отметил, что хотя есть возможность найти необходимые ресурсы для жилищных кредитов, следует проявлять осторожность.

«Существуют опасения наших служб, включая Центральный банк, о том, что масштабная программа льготной ипотеки может оказать некоторое давление на инфляцию, что требует осторожного подхода», — пояснил президент.
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#программа
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Bloomberg: Китай выходит на рекордный уровень импорта российской нефти в марте
18 марта 2024, 18:21

Фото: iStock/zhengzaishuru

Китай намерен поднять импорт российской нефти в марте до рекордного уровня, пишет Bloomberg со ссылкой на компанию Kpler, которая занимается анализом данных о сырьевых рынках. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».
В марте Китай готов получать порядка 1,7 млн баррелей нефти в день. Это стало возможным, потому что у Китая повышенный интерес к нефтепродуктам сорта Sokol, которого избегает Индия из-за опасений американских санкций.

Ожидается, что объемы нефти сорта Sokol утроятся по сравнению с предыдущим месяцем до исторического максимума.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent на бирже ICE в понедельник, 18 марта, впервые с 6 ноября 2023 года превысила отметку в 86 долларов за баррель. Нефть также подорожала на прошлой неделе, обновив ноябрьские максимумы.

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#китай
#нефть
#сша
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Расходы россиян на автомобили резко выросли
«Автостат Инфо»: 69 % трат на легковые машины в РФ пришлось на китайские авто
18 марта 2024, 18:13

Фото: istockphoto/Fahroni

В феврале траты россиян на приобретение легковых автомобилей почти удвоились по сравнению с январем и составили 328 миллиардов рублей, в сравнении с январскими 240 миллиардами.
Такие данные 18 марта опубликовал сайт «Автостат Инфо».

Две из трех позиций в топ-3 по выручке от продаж автомобилей принадлежат китайским брендам. Лидерство заняли кроссоверы Geely Monjaro (22,6 миллиарда рублей) и Haval Jolion (12,04 миллиарда), а также российская Lada Granta (12,88 миллиарда).

Общий объем расходов на автомобили китайского производства составил 69 процентов от всех увеличившихся трат на автомобили в России, в то время как на российские автомобили пришлось 12 процентов.

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#сайт
#рф
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В Подмосковье резко выросло производство минеральной и питьевой воды
18 марта 2024, 16:37

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства высококачественной минеральной и питьевой воды без сахара и прочих подсластителей в Московской области по итогам 2023 году составил более 1 миллиона 600 тысяч литров, что на 38% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В Подмосковье в 2023 году произведено более 1 млн 600 тысяч литров питьевой и минеральной воды. Этот более 48% от общего объема воды, произведенной в Центральном федеральном округе, и около 16% от общероссийского объема», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
Такого результата Подмосковью удалось добиться благодаря следующим предприятиям: компаниям «Фонте Аква ПК» и «Святой источник» из Дмитровского округа, производителю воды под маркой «Сенежская» из городского округа Солнечногорск, а также компании «Аквалайф» из Богородского округа.

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#производство
#вода
#экономика
#московская область
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
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Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал сохранение ключевой ставки в России
18 марта 2024, 16:05

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Экс-зампред Банка России Сергей Дубинин предположил, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 16% на заседании 22 марта.
«Есть очень противоречивые сигналы о том, что происходит с инфляцией. И если смотреть по месяцу, то было ускорение инфляции в феврале, ну а потом вроде бы замедление. Мне кажется, что сейчас нецелесообразно менять ставку», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Дубинин.

Ранее сообщалось о том, что Банк России намерен обсудить с правительством меры против применения рискованных схем при льготной ипотеке. В частности, сотрудники Центробанка рассказали о новой методе с применением аккредитивов. Кроме того, намеревался обсудить с Кабинетом министров РФ введение мер, которые не допустят применения мошеннических схем и защитят граждан от связанных с ними рисков.

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#центробанк
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#сотрудники
#банк россии
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В Раменском округе откроют ферму по откорму бельгийских телят
18 марта 2024, 14:34

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ферму по откорму телят породы бельгийская бело-голубая создадут на территории Раменского городского округа, инвестор проекта компания «Мировет» получила разрешение на строительство предприятия, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В рамках проекта будут построены два телятника на 800 голов каждый. На предприятии предусмотрено современное стойловое оборудование, отопление и вентиляция, а также автоматизированная система кормления. Инвестиции в проект составят около 895 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
На ферме будет создано около 12 рабочих мест.

Порода коров бельгийская бело-голубая была выведена в Бельгии в середине прошлого века. Эта порода отличается высокой мясной продуктивностью, неприхотливостью и устойчивостью к болезням.

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#минсельхозпрод мо
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В Москве проведут выставку-ярмарку подмосковных брендов
18 марта 2024, 13:16

Фото: iStock/dusanpetkovic

Выставка-ярмарка подмосковных брендов «Весна. 100% Подмосковье» будет проходить в столичном торговом центре «Авиапарк» 23 и 24 марта, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Посетители ярмарки смогут приобрести уникальные товары, которые производят в Московской области. Кроме того, для пришедших проведут розыгрыши призов, а также мастер-классы для взрослых и детей, в том числе — урок по изготовлению свечей, духов и арома-саше, мастер-класс по пленению венков и изготовлению бомбочек для ванн, а также нанесению временных тату из блёсток и аквагрима», — говорится в сообщении.
Подмосковные производители также проведут презентации своих брендов и смогут найти новых бизнес-партнёров. Кроме того, на выставке-ярмарке можно будет получить консультацию специалистов областного центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Вход на выставку-ярмарку свободный. Посетителям нужно будет предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия.

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#подмосковье
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Автоперевозчики отказываются от парка машин из-за убытков
18 марта 2024, 11:15

Фото: istockphoto/RistoArnaudov

Стоимость лизинга автомобилей в России выросла до 24% годовых. Из-за этого компании-перевозчики, главным образом небольшие, отказываются от собственного автопарка в пользу аренды.
Более крупные перевозчики пока в состоянии обслуживать лизинг, хотя и они надеются на снижение ставок, передаёт «Коммерсант». Более мелкие фирмы зачастую переходят на аутсорсинг и сосредоточиваются на услугах экспедирования. Представители отрасли автоперевозок отмечают, что использование фур в текущем лизинге — это в лучшем случае работа «в ноль», а то и с небольшим убытком.

Компании, ранее приобретавшие собственный автотранспорт, сейчас отказываются от этого и предпочитают аренду. Многие отмечают в связи с этим возросший объём грузоперевозок. Кроме того, к плюсам аренды специалисты относят то, что такая модель позволяет сосредоточится непосредственно на рабочем процессе, избавляет от необходимости обслуживать технику, а также думать над тем, где она будет стоять и кем охраняться.

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