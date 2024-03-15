Amazon и Microsoft приостанавливают работу своих облачных продуктов в России

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Американские компании Amazon и Microsoft приостанавливают доступ к своим облачным продуктам на территории России. Об этом сообщает российская компания Softline.
Отмечается, что российские пользователи после 20 марта не смогут использовать эти продукты и получать доступ к уже хранящимся на них данных.
В компании добавили, что ограничения связаны с 12-м пакетом антироссийских санкций, который ограничивает поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.
В связи с прекращением действия продукции Amazon и Microsoft ожидается, что могут произойти функциональные ограничения в работе облачных сервисов корпорации Google. В связи с этим компаниям порекомендовали как можно быстрее выполнить резервное копирование данных, чтобы не утратить доступ к важной информации.
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В компании добавили, что ограничения связаны с 12-м пакетом антироссийских санкций, который ограничивает поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.
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Анастасия Чинкова