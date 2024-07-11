Михельсон возглавил рейтинг Forbes крупнейших налогоплательщиков РФ

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Forbes представил рейтинг крупнейших налогоплательщиков, которые заплатили НДФЛ более 1 млрд рублей.
«В рейтинг вошли 22 человека, которые возглавили список. На первом месте оказался Леонид Михельсон, акционер компаний «НОВАТЭК» и «Сибур Холдинг». Его НДФЛ в 2023 году составил не менее 10,979 млрд рублей. На втором месте расположился Илья Димов, владелец компании «Стройпроектсервис», с доходом в 3,7 млрд рублей. Третье место занял Пётр Ходыкин, бенефициар компании «Торговый дом «Риф», с доходом в 3 млрд рублей», — говорится в материале.
Forbes изучил личные доходы богатых бизнесменов России и оценил сумму уплаченного ими НДФЛ. Леонид Михельсон за 2023 год заработал 73,191 млрд рублей, из которых 105 млрд рублей — дивиденды от компаний «НОВАТЭК» и «Сибур Холдинг». Доход Ильи Димова и Петра Ходыкина — 25,175 млрд и 20,399 млрд рублей, соответственно.
В первую десятку рейтинга Forbes также вошли следующие бизнесмены: Татьяна Литвиненко (2,9 млрд рублей НДФЛ), Вагит Алекперов (2,9 млрд рублей), Сергей Шишкарев (2,7 млрд рублей), Андрей Дудко (2,2 млрд рублей), Михаил Медведев (2 млрд рублей), Владислав Филев (1,6 млрд рублей), Дмитрий Родов (1,5 млрд рублей).
10 июля Госдума приняла закон об изменении налоговой системы: будет введена многоступенчатая шкала НДФЛ от 13% до 22%. Новый закон вступит в силу в 2025 году. Повышенный налог будет взиматься только с той части дохода, которая превышает определённые пороги.
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