Сбер возобновит выдачу кредитов по «Семейной ипотеке»

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Сбербанк планирует продолжить выдачу кредитов по национальной программе «Семейная ипотека». Об этом агентству ТАСС сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.
По его словам, заявки, поданные после 10 июля, будут рассматриваться банком на новых условиях. Кроме того, эксперты сообщили, что рефинансирование ранее взятых ипотечных кредитов будет доступно только семьям с детьми до шести лет, а также семьям с детьми-инвалидами.
По данным Министерства финансов, программа семейной ипотеки продлена до 2030 года. Жители Москвы, Ленинграда и Санкт-Петербурга могут взять в кредит до 12 миллионов рублей. В других регионах максимальная сумма составляет 6 миллионов рублей.
10 июля ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что после вступления в силу новых правил ипотеки в России рынок новостроек избежит падения продаж на 50%, но цены будут скорректированы в пределах 10-15%.
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По данным Министерства финансов, программа семейной ипотеки продлена до 2030 года. Жители Москвы, Ленинграда и Санкт-Петербурга могут взять в кредит до 12 миллионов рублей. В других регионах максимальная сумма составляет 6 миллионов рублей.
10 июля ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что после вступления в силу новых правил ипотеки в России рынок новостроек избежит падения продаж на 50%, но цены будут скорректированы в пределах 10-15%.
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Александр Климов