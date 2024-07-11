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Россиянам рассказали о новом налоге

Юрист Ягнюкова: с 2025 года вступит закон о новом туристическом налоге
11 июля 2024, 06:05
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Закон о новом туристическом налоге в России вступит в силу 1 января 2025 года, рассказал юрист Марина Ягнюкова.
Напомним, данный налог заменит курортный сбор, который до конца этого года взимался в экспериментальном порядке в разных регионах страны. Налог будет действовать в любом муниципальном образовании.

Платить новый налог будут владельцы гостиниц, санаториев и других мест, внесенных в реестр Росаккредитации.



«Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе», – уточнила Ягнюкова.

Она отметила, что данное противоречие до сих пор не разрешено.

Юрист подчеркнула, что доходы от туристического налога будут поступать в местный бюджет и использоваться для улучшения туристической инфраструктуры. Ставка налога устанавливается местными властями.

Согласно предложенным Министерством финансов поправкам к Закону о совершенствовании налогообложения, курортные сборы будут заменены «туристическим налогом». Местным властям будет разрешено вводить собственные налоги на своей территории. Ожидается, что ставка составит максимум 1 процент в 2025 году и 4 процента в 2028 году.

От уплаты нового налога будут освобождены некоторые категории граждан, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции.

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#налоги
#сво
#ветераны
#россия
Сбер возобновит выдачу кредитов по «Семейной ипотеке»
11 июля 2024, 06:18

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Сбербанк планирует продолжить выдачу кредитов по национальной программе «Семейная ипотека». Об этом агентству ТАСС сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.
По его словам, заявки, поданные после 10 июля, будут рассматриваться банком на новых условиях. Кроме того, эксперты сообщили, что рефинансирование ранее взятых ипотечных кредитов будет доступно только семьям с детьми до шести лет, а также семьям с детьми-инвалидами.

По данным Министерства финансов, программа семейной ипотеки продлена до 2030 года. Жители Москвы, Ленинграда и Санкт-Петербурга могут взять в кредит до 12 миллионов рублей. В других регионах максимальная сумма составляет 6 миллионов рублей.

10 июля ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что после вступления в силу новых правил ипотеки в России рынок новостроек избежит падения продаж на 50%, но цены будут скорректированы в пределах 10-15%.

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#ипотека
#сбербанк
#дети
#семейная ипотека
#дети с инвалидностью
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Экономист Лобода допустил рост цен в отелях России
10 июля 2024, 18:12

Фото: iStock/kadmy

Экономист Андрей Лобода заявил, что в России могут вырасти цены в отелях из-за нового туристического налога.
Он добавил, что такой налог может спровоцировать спрос на аренду апартаментов и жилья в частном секторе.

«Замена курортного сбора налогом на отели была логичной. Курортный сбор ранее должны были платить сами туристы, и по этой причине в прошлом году россияне начали снова выбирать Турцию как место отдыха, заменяя российские курорты. От курортного сбора местные бюджеты теряли доходы, так как приезжало меньше туристов. Туристический налог выглядит в этом плане более разумным», — пояснил в беседе с Газета.ру Лобода.

Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России в скором времени могут подняться цены на водку, бренди, а также коньяк.

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#туристы
#цены
#спрос
#россияне
#курорты
#налог
#отель
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Сенатор Епифанова объяснила, почему не стоит гасить потребкредит досрочно
Сенатор Епифанова призвала не гасить потребкредит досрочно
10 июля 2024, 17:57

Фото: iStock/Doucefleur

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что потребительский кредит, взятый под низкую ставку, погашать досрочно не стоит, поскольку это невыгодно.
«При высокой нынешней ключевой ставке, кредиты, взятые ранее под хороший процент, лучше не торопиться закрывать. Если у вас кредит под низкий процент по льготной ставке, то гасить его, если у вас нет финансовой подушки безопасности не стоит, можно спокойно выплачивать кредит дальше. А с учетом высокой инфляции это даже выгодно», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.

А вот при высокой ставке по кредиту его лучше, наоборот, по возможности закрыть раньше, считает специалист.

Ранее начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова заявляла, что людям, которые тратят на имеющиеся кредиты от 30% своего дохода, не рекомендуется брать новые кредиты.

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#опрос
#кредиты
#экономика
#ставка
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Производство молока в Подмосковье выросло более чем на 50%
10 июля 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Объём производства жидкого обработанного молока, включая молоко для детского питания, вырос на предприятиях Московской области за пять месяцев текущего года на 53,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.
«Всего в Московской области было произведено свыше 80 тысяч тонн жидкого обработанного молока», — уточняется в сообщении.
В министерстве отметили, что на Подмосковье приходится более 12,7% общего объёма молока, произведённого в Центральном федеральном округе и 3,2% от общероссийского производства. В ЦФО Московская область занимает втрое место по производству молока, в стране — седьмое.

Больше всего молока в Подмосковье производят следующие компании: Озерецкий молочный комбинат, завод стерилизованного молока «Можайский» и АО «Гелиос».

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#молоко
#производство
#минсельхозпрод мо
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Число самозанятых в Подмосковье с начала года выросло более чем на 13%
10 июля 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Число самозанятых в Московской области превысило 740 тыс. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, рассказывая о динамике роста и мерах поддержки.
«Подмосковье занимает второе место в стране по числу самозанятых. По итогам первого полугодия текущего года количество самозанятых в регионе увеличилось до 743 062. Таким образом, с начала года рост составил 13,8%. Это более 90 тыс. самозанятых», – поделилась Зиновьева.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, самозанятые в регионе в течение года могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно на инвестиционном портале Московской области.

Также самозанятые могут получить консультации и воспользоваться сервисами подмосковного центра «Мой бизнес», работающего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#московская область
#самозанятые
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Медведев призвал исправить перекос в зарплатах инженеров и курьеров
Медведев заявил, что инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров
10 июля 2024, 16:15

Фото: сайт Кремля

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера. Об этом политик сообщил на совещании о совершенствовании трудового законодательства.
Он отметил, что подобное нельзя считать нормой. По словам Медведева, возникающий в этой сфере перекос необходимо исправлять.

Зампред Совбеза РФ признал, что рынку требуется больше людей для выполнения служебных функций, однако даже это не оправдывает сокращение разницы в зарплатах. При этом Медведев не упомянул, какой вариант решения проблемы с диспропорцией в доходах он считает подходящим.

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#рф
#зарплата
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Подмосковный бизнес получил 350 млн рублей из фонда микрофинансирования
10 июля 2024, 15:45

Фото: iStock / Elena Chelysheva

Подмосковным предпринимателям с начала года выдали более 350 млн рублей по программам льготного кредитования. Этим занимается Московский областной фонд микрофинансирования, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«В первом полугодии 2024-го фонд выдал предпринимателям 194 льготных займа на 357,7 млн рублей. Самыми востребованными программами в этот период стали «Социальный бизнес», в рамках которой за шесть месяцев было выдано 68,2 млн рублей, а также «Производство» – 66,3 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Поддержку по программе «Социальный бизнес» получил, например, индивидуальный предприниматель из Солнечногорска, основавший танцевальную студию «АртБласт». Ему выдан льготный заём в 1 млн рублей по ставке 6% годовых без залога и поручительств.

Получателем льготного финансирования по программе «Производство» стала компания «Главспорт» из Балашихи. Размер займа – 5 млн рублей по ставке 12% годовых.

Бизнес в Подмосковье поддерживают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о программах Московского областного фонда микрофинансирования можно узнать по ссылке.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#заём
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В Подмосковье разработали стиральный мешок и помывочный комплекс для военных
10 июля 2024, 15:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области запустили производство многофункциональных мешков, которые могут заменить в полевых условиях стиральную машину и использоваться как походный душ. Изготавливать их будет ГК «Пластик Он Лайн» на производстве в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«В ближайшее время планируется запуск ещё одной разработки предприятия – помывочных комплексов. Объём инвестиций в эти проекты составил 160 млн рублей. Компания сможет производить свыше 150 тыс. единиц продукции для нужд армии», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Разработки являются полностью отечественными и производятся из российских компонентов. Многофункциональный мешок можно использовать в полевых условиях как устройство для стирки и походный душ, грелку и подушку, а также для преодоления водных преград и в качестве вакуумного мешка для уменьшения объёма вещей в рюкзаке.

Помывочные комплексы позволят быстро вымыться в экстремальных и полевых условиях группе из 3-4 человек. Изделие оснащено системой фильтрации, что даёт возможность использовать воду из любого водоёма. Сейчас технологи компании завершают доработку изделия.

По данным подмосковного Мининвеста, запуск новых направлений позволит компании дополнительно создать около 50 рабочих мест.

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#мининвест мо
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#московская область
#пушкинский округ
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В Подмосковье производят жвачку c натуральным подсластителем из берёзовой коры
10 июля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Выпуском жевательной резинки в Московской области занимаются несколько производителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Одно из крупных производств мощностью свыше 20 тыс. тонн в год расположено в городском округе Истра. Там производят какао, шоколад, сахаристые кондитерские изделия и жевательную резинку известных брендов. На предприятии работают более 1 тыс. сотрудников», – уточнили в ведомстве.
Там отметили, что производители используют для изготовления жвачки такой подсластитель, как ксилит. Он синтезирован из берёзовой или буковой коры. В нём на 40% меньше калорий, чем в сахаре. В тому же он предотвращает развитие кариеса.

В подмосковном Минсельхозпроде напомнили, что жевать резинку нужно, пока она имеет вкус, то есть 5-10 минут. А для профилактики и гигиены полости рта её целесообразно использовать сразу после приёма пищи.

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#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
#производство
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