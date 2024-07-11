Россиянам рассказали о новом налоге

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Закон о новом туристическом налоге в России вступит в силу 1 января 2025 года, рассказал юрист Марина Ягнюкова.
Напомним, данный налог заменит курортный сбор, который до конца этого года взимался в экспериментальном порядке в разных регионах страны. Налог будет действовать в любом муниципальном образовании.
Платить новый налог будут владельцы гостиниц, санаториев и других мест, внесенных в реестр Росаккредитации.
Она отметила, что данное противоречие до сих пор не разрешено.
Юрист подчеркнула, что доходы от туристического налога будут поступать в местный бюджет и использоваться для улучшения туристической инфраструктуры. Ставка налога устанавливается местными властями.
Согласно предложенным Министерством финансов поправкам к Закону о совершенствовании налогообложения, курортные сборы будут заменены «туристическим налогом». Местным властям будет разрешено вводить собственные налоги на своей территории. Ожидается, что ставка составит максимум 1 процент в 2025 году и 4 процента в 2028 году.
От уплаты нового налога будут освобождены некоторые категории граждан, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции.
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Платить новый налог будут владельцы гостиниц, санаториев и других мест, внесенных в реестр Росаккредитации.
«Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе», – уточнила Ягнюкова.
Она отметила, что данное противоречие до сих пор не разрешено.
Юрист подчеркнула, что доходы от туристического налога будут поступать в местный бюджет и использоваться для улучшения туристической инфраструктуры. Ставка налога устанавливается местными властями.
Согласно предложенным Министерством финансов поправкам к Закону о совершенствовании налогообложения, курортные сборы будут заменены «туристическим налогом». Местным властям будет разрешено вводить собственные налоги на своей территории. Ожидается, что ставка составит максимум 1 процент в 2025 году и 4 процента в 2028 году.
От уплаты нового налога будут освобождены некоторые категории граждан, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции.
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Александр Климов