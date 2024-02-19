Путин передал Ульяновский станкостроительный завод под управление Росимущества

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин передал ООО «Ульяновский станкостроительный завод» (УСЗ) во временное управление Росимуществу. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
УСЗ, который был запущен в 2015 году, является частью германо-японского концерна DMG MORI. Его специализация — производство широкого ассортимента токарных и фрезерных станков.
После начала специальной военной операции на Украине руководство компании объявило о прекращении деятельности в России и остановило работу завода. В 2021 году, последнем, когда предприятие функционировало, оно принесло владельцам и акционерам 2,8 миллиарда рублей выручки и 622 миллиона рублей чистой прибыли.
25 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Эта мера стала ответом на аналогичные действия в отношении российских предприятий за рубежом.
Читайте также:
Путин предложил досрочно отправлять на пенсию медиков частных клиник
Путин поддержал идею выплат для жителей осажденного Севастополя и его защитников
Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий
После начала специальной военной операции на Украине руководство компании объявило о прекращении деятельности в России и остановило работу завода. В 2021 году, последнем, когда предприятие функционировало, оно принесло владельцам и акционерам 2,8 миллиарда рублей выручки и 622 миллиона рублей чистой прибыли.
Читайте также:
Путин предложил досрочно отправлять на пенсию медиков частных клиник
Путин поддержал идею выплат для жителей осажденного Севастополя и его защитников
Путин одобрил идею учреждения госнаграды для трудовых династий
Александр Бойцов