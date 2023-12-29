Миллиардер Хачатрян продал свою долю в 35,2 % в компании Fix Price

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Сооснователь сети магазинов Fix Price Артем Хачатрян продал свою долю в бизнесе и вышел из капитала ритейла, об этом сообщили в пресс-службе компании.
Forbes оценивает состояние Хачатряна в 2,1 миллиарда долларов. Он и сооснователь Fix Price Сергей Ломакин стали долларовыми миллиардерами, когда компания вышла на IPO (первое публичное размещение акций на бирже).
Именно Ломакин купил большую часть акций компании, принадлежавших Хачатряну. Как сообщили в пресс-службе, он приобрёл 34,2 процента акций их тех, которыми владел его коллега. Ещё один процент получил генеральный директор компании Дмитрий Кирсанов.
Отмечается, что сумма сделки по продаже доли Хачатряна составила 1,015 миллиарда долларов.
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Именно Ломакин купил большую часть акций компании, принадлежавших Хачатряну. Как сообщили в пресс-службе, он приобрёл 34,2 процента акций их тех, которыми владел его коллега. Ещё один процент получил генеральный директор компании Дмитрий Кирсанов.
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Евгения Парфентьева