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Минэконом РФ получило 170 млн для взносов в международные организации

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Министерство экономического развития России получило 170 миллионов рублей на уплату взносов в международные организации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовых актов.


В документе указывается, что ведомство должно распределить средства для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций. Выделение денег произошло за счет бюджетных средств.

Напомним, что президент России Владимир Путин в декабре утвердил бюджет страны на 2025 год. Запланированный доход равен 40,3 трлн рублей.

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Минфин презентовал памятку по налогу на вклады в 2025 году
РБК: Минфин презентовал памятку по налогу на вклады в 2025 году
08 декабря 2024, 03:52

Фото: iStock/spaxiax

Уплата налогов по вкладам теперь будет осуществляться гражданами самостоятельно. Об этом пишет РБК со ссылкой на памятку Минфина.
Также в издании отметили, что теперь россиянам не требуется подавать декларации по уплате налогов. Сведения о доходах граждан будут передаваться финансовыми учреждениями напрямую в ФНС. В случае превышения установленного необлагаемого порога будет приходить соответствующее уведомление. Налоги за прошлый год следует оплатить до 1 декабря 2025 года.

В РБК уточнили, что к декабрю ключевая ставка достигла максимального значения в 21 процент. Это означает, что доход в размере 210 тысяч рублей от вкладов не подлежит налогообложению.

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Экономист рассказал о пиковых ставках по вкладам
Экономист Акимов: пиковые ставки по вкладам стоит ждать в декабре и январе
08 декабря 2024, 03:38

Фото: iStock/blinow61

Россиянам следует ждать пиковых ставок по вкладам в конце декабря и начале января 2025 года. Об этом заявил доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов агентству «Прайм».
«Пика ставок по вкладам стоит ждать в конце декабря и январе 2025 года», — рассказал экономист изданию.

По словам Акимова, такое явление связано с ближайшим заседанием Центробанка, где скорее всего будет принято решение об увеличении ключевой ставки на 1-2 процента. В связи с этим поднимется и ставка по вкладам.

Также экономист отметил и то, что декабрь и январь являются традиционными месяцами для скидок. В этот период банки часто вводят новые акции для привлечения вкладчиков.

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#банки
#акции
#ставка
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Аркадий Ротенберг вложит ₽15 млрд в строительство отелей в Крыму
07 декабря 2024, 13:32

Фото: istockphoto/VvoeVale

В 2027 году в Ялте на месте санатория «Жемчужина» появится новый гостиничный комплекс. Известный российский бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен вложить в проект более 15 миллиардов рублей.
О начале реализации инвестиционного проекта предприниматель рассказал РБК. По его словам, комплекс будет включать в себя два отеля. Пятизвёздочный на 180 номеров и четырёхзвёздочный на 140 номеров. На территории также появятся медицинский центр, несколько ресторанов, конференц-залы и места для проведения раутов и банкетов. Изюминкой проекта станет пешеходный мост к знаменитому замку «Ласточкино гнездо».

Называться гостиничный комплекс будет «Рахиль», в честь матери Аркадия Ротенберга. Реализацией проекта займётся принадлежащая бизнесмену компания «Визант Групп». Под её управлением находятся пять бывших санаториев на южном берегу Крыма. Местные власти продали их на аукционных торгах в 2018 году. «Жемчужина» обошлась Ротенбергу в 529 миллионов рублей.

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#предприниматель
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#крым
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Эксперт Кондратьев: банки не принимают старые доллары из-за безопасности
07 декабря 2024, 11:18

Фото: iStock/ Pineapple Studio

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что старые доллары отказываются принимать не с целью ущемить граждан РФ, а из соображений безопасности банков, проинформировало агентство ТАСС.
В кулуарах Петербургского международного туристского форума «Travel Hub. Путешествуй!» Никита Кондратьев обратил внимание, что такая тенденция с отказом в приеме долларов старого образца отслеживается по всему миру.

«Так же и в России — ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца. Я думаю, так банки хотят обезопасить себя с точки зрения долгосрочных денег, которые имеются у них в распоряжении, чтобы в случае чего иметь более свежие купюры», — подчеркнул эксперт.

Банки почти перестали покупать у граждан РФ купюры долларов, которые находятся в неидеальном состоянии, сообщила газета «Известия». Клиентам могут отказать в приёме валюты из-за маленьких пятнышек, потертостей, помятостей или следов от воды. Такое случается, даже если люди до этого купили валюту в том же банке.

В кредитных организациях отмечали, что граждане РФ сами не желают приобретать подобные доллары из-за отказов в приеме старых и подпорченных купюр за рубежом.

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#доллар
#валюта
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В Индии не приняли решения по единой валюте БРИКС
Bloomberg: Индия не имеет четкого решения по созданию единой валюты БРИКС
07 декабря 2024, 05:00

Фото: iStock/Sagittarius Pro

В Индии еще не приняли решения по созданию единой валюты БРИКС с целью сокращения использования доллара. Об этом рассказал управляющий Центрального банка страны Шактиканта Дас агентству Bloomberg.
«Валюта БРИКС — это была идея, выдвинутая одним из членов, она обсуждалась, но никакого решения принято не было», — поделился Дас.

Глава индийского ЦБ отметил, что при принятии решения важно иметь в виду географическую разнородность стран. Также по словам Даса, сейчас Индия работает над повышением использования рупии в трансграничных расчетах в рамках политики премьер-министра Нарендры Моди. Было отмечено, что в этом направлении есть трудности из-за отсутствия свободной конвертируемости местной валюты.

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МИД КНР отреагировал на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС

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#валюта
#индия
#брикс
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Греф назвал большой угрозой монополизацию регулятором некоторых технологий
06 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Глава Сбербанка Герман Греф назвал большой угрозой монополизацию ЦБ РФ некоторых технологий. Об этом он заявил в рамках Дня инвестора.
Руководитель финансовой организации отметил, что монополизация Банком России платежного QR-кода является беспрецедентной вещью, которая «отбивает всякое желание заниматься инновациями». По мнению Грефа, сегодня границы регулятора заходят за различные буйки в сфере бизнеса.

По словам главы «Сбера», одна из угроз сегодня — это монополизация сервиса оплаты улыбкой, поскольку, как утверждает Греф, тогда будут остановлены инновации.

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Жителям Подмосковья посоветовали употреблять не более двух конфет в день

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#банк россии
#инфляция
#оплата
#сбербанк
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Жителям Подмосковья посоветовали употреблять не более двух конфет в день
06 декабря 2024, 17:50

Фото: iStock / pamela_d_mcadams

Жители Подмосковья приобрели в ноябре 3,7 тыс. тонн сладостей. Это равняется 126 кг конфет в день, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На прилавках региональных магазинов, торговых сетей, рынков и ярмарок представлен широкий выбор таких товаров. Это зефир, шоколад, вафли, козинаки, сахарная вата и конфеты, начиная с леденцовой карамели и знакомых всем с детства батончиков, заканчивая сухофруктами, халвой, нугой, желе и марципаном», – отметили в министерстве.
Там также посоветовали употреблять сахар в умеренных дозах – около 19 гр., или одну – две конфеты в день.

Чтобы приобрести вкусный, качественный и безопасный сладкий подарок к новогодним праздникам, в ведомстве рекомендовали делать это в местах санкционированной торговли. Это супермаркеты, магазины, городские рынки и специализированные ярмарках. При этом следует обращать внимание на этикетку упаковки, дату изготовления и срок годности товара.

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#продовольствие
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Количество «матрасно-подушечных» накоплений россиян упало на 20%
Греф: «матрасно-подушечные» деньги россиян сократились на 20% за полгода
06 декабря 2024, 15:44

Фото: iStock/ArtemSam

Аналитики Сбера оценивают снижение «матрасно-подушечных» накоплений россиян за последние полгода на 20%. Об этом сообщил руководитель финансовой организации Герман Греф, передает ТАСС.
По его словам, финансовое поведение граждан РФ за указанный период серьезно изменилось. То, что россияне стали чаще вкладывать деньги, позволит людям зарабатывать, а экономике активнее использовать ресурсы, отметил Греф.

Руководитель финансовой организации подчеркнул, что в текущем году главным ориентиром для россиян стали депозиты. На сегодняшний день между «подушкой и депозитом» разница 29%, заключил Греф.

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#газ
#россияне
#рф
#цб
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В Егорьевске построят завод детской обуви на земле за 1 рубль
06 декабря 2024, 12:48

Фото: istockphoto.com/tatyana_tomsickova

Завод по производству детской и подростковой обуви построит в Егорьевске компания «АР ФОРЕСТ», участок под проект инвестору предоставили в рамках региональной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект оцениваются в 40 миллионов рублей. Запустить предприятие планируется в 2027 году, а выйти на полную производственную мощность — в 2028 году. Ожидается, что к этому времени объём производства увеличится с первоначальных 250 тысяч пар в год до 350 тысяч», — отметила зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что на предприятии будет создано десять рабочих мест.

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