Минэконом РФ получило 170 млн для взносов в международные организации

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Министерство экономического развития России получило 170 миллионов рублей на уплату взносов в международные организации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовых актов.
В документе указывается, что ведомство должно распределить средства для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций. Выделение денег произошло за счет бюджетных средств.
Напомним, что президент России Владимир Путин в декабре утвердил бюджет страны на 2025 год. Запланированный доход равен 40,3 трлн рублей.
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