Решетников: В России уменьшилось число проверок бизнеса

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил о сокращении числа проверок бизнеса.
При этом, он подчеркнул, что контроль за предпринимательской деятельностью в стране всё-таки необходимо сохранить.
Ранее первый замминистра Московской области Евгений Подлипенский заявил, что Министерство инвестиций, промышленности и науки региона сопровождает более 1 тыс. инвестиционных проектов.
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«Мы эту пружину отжали максимально, и сейчас надо очень внимательно посмотреть, чтобы у нас действительно контроль там, где он необходим, был в должном объёме», — прокомментировал в беседе с RT Решетников.
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Мелисса Тимофеева