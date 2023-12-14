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Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов

Золотые резервы России превысили рекордные $150 млрд из-за роста мировых цен
14 декабря 2023, 05:55
Фото: IStock/yilmazsavaskandag

Фото: IStock/yilmazsavaskandag

За счет роста мировых цен на золото, золотые резервы России достигли исторического пика в 151,9 миллиарда долларов, следует из анализа данных Центробанка, предоставленного РИА Новости.
Хотя в физическом измерении запасы золота сократились на приблизительно 16 тонн.

Вложения в золото страны увеличились на 2,2% в ноябре, достигнув отметки в 151,9 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем в современной истории. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов.


В то же время, физические запасы золота сократились уже второй месяц подряд, уменьшившись на приблизительно 16 тонн в ноябре, достигнув отметки в 2 315 тонн.

Ранее Центробанк сообщил, что международные резервы России выросли в ноябре на почти три процента, достигнув максимальной отметки с апреля текущего года — 592,4 миллиарда долларов.

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Бывшего главу BP Бернарда Луни лишили бонусов и пенсии за ложь совету директоров
14 декабря 2023, 03:19

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

Бывшего директора нефтегазовой компании BP Бернарда Луни лишили бонусных и пенсионных выплат в размере около $40 млн за то, что он не поделился информацией о своих личных отношениях с коллегами.
Об этом пишет Bloomberg.

«Господин Луни сознательно ввел совет директоров в заблуждение. Совет директоров счел, что это является серьезным проступком», — цитирует агентство заявление ВР.

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Силуанов спрогнозировал ВВП России по итогам года
«Известия»: Силуанов заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5 %
14 декабря 2023, 02:39

Фото: сайт Кремля

Экономика России вырастет на 3,5 процента к концу 2023 года, заявил глава Минфина Антона Силуанова в интервью для «Известий». Положительные тенденции сохранятся и в следующем году.
Он отметил, что прошлый год был временем важных решений и выбора приоритетов.

«Можно сказать, мы выбрали правильный путь», — подчеркнул министр финансов.
Силуанов пояснил, что власти оказали поддержку гражданам и ключевым отраслям экономики, обеспечивая занятость населения и технологическую независимость страны.

«Это принесло свои плоды: ожидается рост ВВП на 3,5 процента в 2023 году, а в следующем году также сохранятся позитивные тенденции», - отметил он.
Согласно предварительной оценке Минэкономразвития, с начала года по октябрь экономика России выросла на 3,2 процента. Ранее президент Владимир Путин прогнозировал рост экономики страны на уровне около трех процентов по итогам текущего года.

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Минфин: Налоговые долги компаний по итогам III кварталов превысили два триллиона
Силуанов: Налоговые долги компаний по итогам III кварталов составили 2,1 трлн
14 декабря 2023, 00:50

Фото: iStock/blinow61

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что по итогам трёх кварталов 2023 года налоговые долги компаний перед бюджетом Российской Федерации снизились до уровня, аналогичного периоду начала СВО, и составили 2,1 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».
«Компании столкнулись с санкциями и ограничениями — это не могло не сказаться на возможности уплаты налогов. Но, по последним данным, по итогам трех кварталов этого года величина задолженности перед бюджетом РФ снизилась и достигла уровня до начала СВО — 2,1 триллиона рублей», — цитирует издание слова министра.

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Завод по переработке рыбы построили в Московской области
13 декабря 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье построили современный завод по переработке рыбы. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Строительство современного рыбоперерабатывающего предприятия завершили в Истринском городском округе. На предприятии будут разводить и выращивать рыбу, а также заниматься ее дальнейшей переработкой и продажей. 

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 200 млн рублей. На первом этапе на предприятии будут перерабатывать 4,5 тонн сырья в смену. В дальнейшем этот объем планируется увеличить до 10 тонн. <…> Предприятие оснащено современным отечественным оборудованием, которое соответствует санитарным и экологическим стандартам, а производство ориентировано на выпуск продукции глубокой переработки», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что на первом этапе работы предприятия продукция будет продаваться на территории Подмосковья, но в дальнейшем территорию поставок планируется расширить.

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В производство кабельной продукции в Королёве инвестируют более полумиллиарда рублей
13 декабря 2023, 17:26

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье появится производство кабельной продукции и кабеленесущих систем. Его планирует запустить на территории технопарка «Королёв» компания «Кабельные системы и технологии». Это отечественный разработчик проектных решений по электрическому кабельному обогреву и электроснабжению.
«В проект по запуску высокотехнологичного производства компания инвестирует свыше 500 млн рублей. Предприятие площадью более 1 тыс кв м будет запущено в работу в I квартале 2024 года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
С запуском нового компания рассчитывает увеличить мощности и запустить производство новых видов кабельной продукции для обогрева резервуаров, трубопроводов и кровли промышленных предприятий.
 
На предприятии планируют дополнительно создать не менее 20 рабочих мест. 
 
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Аналитик Антонов заявил о восстановлении рубля к юаню
13 декабря 2023, 16:06

Фото: istockphoto.com

Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что рубль постепенно восстанавливает свои позиции по отношению к юаню, начиная с октября.
По его мнению, до конца года курс рубля к юаню может укрепиться до 12,25.

«На укрепление рубля влияют несколько факторов: ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу, обязательная продажа экспортёрами части их валютных доходов, а также некоторое ослабление доллара США на глобальном валютном рынке. Давление на него оказывают сильно подешевевшая нефть, сезонный рост государственных расходов и повышенный спрос на валюту к концу года», — прокомментировал в беседе с RT Антонов.

А финансовый эксперт Владимир Левченко, в свою очередь, высказал мнение о том, что на рубль оказывает влияние отток капиталов из страны.

«Мы с этим, по сути, всю нашу постсоветскую историю сталкиваемся. А в последние полтора года ещё серьёзнее. Здесь чётко выполняется указ «вашингтонского обкома», который госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил ещё весной прошлого года: у России надо всё покупать, а платить за это не надо. В итоге они, платят, но деньги сюда не приходят, а остаются там. Это и есть отток капитала», — отметил в беседе с «Царьградом» Левченко.

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Бюджет Подмосковья от продажи и аренды недвижимости пополнился на 340 млн рублей
13 декабря 2023, 14:51

Фот: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

В 2023 году бюджет Подмосковья от приватизации областной собственности пополнился на 340 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
С начала года в рамках прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в казне области, было реализовано 18 лотов, в составе которых было 107 объектов.

«Реализуя областное имущество, мы преследуем две цели: во-первых, это реконструкция или капитальный ремонт длительное время неиспользуемой недвижимости, за счёт чего она обретет вторую жизнь и в массе своей сохранит целевое назначение, а во-вторых, это увеличение доходной части бюджета, от чего также зависит социальное и экономическое развитие Подмосковья», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Кроме этого, от планируемых к выставлению на торги объектах желающие могут ознакомиться на сайте министерства имущественных отношений Московской области в режиме интерактивной карты.
 
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#подмосковье
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«Россконгресс» рассказал о динамике доли иностранных инвестиций в госдолге США
«Россконгресс»: Доля иностранных инвесторов в госдолге США снизилась вдвое
13 декабря 2023, 12:39

Фото: istockphoto/Rmcarvalho

Иностранные инвесторы не успевают увеличивать свои вложения в государственный долг США с той же скоростью, с которой он растёт. Если ко времени начала мирового кризиса в 2008-2009 годах доля иностранных компаний на американском рынке казначейских бумаг составляла около 40%, то к этому году она снизилась до 20%.
По данным декабрьского отчёта «Россконгресса», цифры из которого приводит РИА Новости, американская долговая нагрузка растёт не просто быстро, а стремительно. В конце октября суммарный госдолг США достиг новой рекордной отметки и составил 33,7 триллиона долларов.

По мнению финансовых аналитиков, новый исторический максимум госдолга объясняется хроническим дефицитом государственного бюджета. Министерство финансов США пытается сохранять на своих депозитных счетах объём средств в размере 730-750 миллиардов долларов, чтобы не допустить перебоев с финансированием государственных расходов. При постоянном дефиците бюджета этого можно достичь только путём постоянного наращивания заимствований, поясняют авторы доклада.

В «Россконгрессе» задаются вопросом, не даст ли рано или поздно трещину схема обслуживания госдолга США.

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#дефицит
#министерство
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Объединенная вагонная компания сменила владельца
Глава «Траста» Соколов: ОВК сменила контролирующего акционера
13 декабря 2023, 11:24

Фото: iStock/SSV-Photo

Банк непрофильных активов «Траст» продал контрольный пакет акций Объединенной вагонной компании (ОВК) профильному инвестору. Об этом в интервью РБК сообщил глава банка Александр Соколов.
Отмечается, что имя покупателя не раскрывается по причине «важности сделки для страны», однако, по словам Соколова, инвестор является профильным. 

Как стало известно, размер пакета акций составил 93,6%. Соколов подчеркнул, что для государства «это стратегический актив, продажа которого осуществляется по иной траектории, чем других активов, реализуемых «Трастом» на открытых торгах».

Напомним, за текущий год ОВК несколько раз сменила гендиректора — в октябре на место Дмитрия Олюнина, который руководил компанией с ноября прошлого года, пришел Сергей Лимаренко. 

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