Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов

Фото: IStock/yilmazsavaskandag
За счет роста мировых цен на золото, золотые резервы России достигли исторического пика в 151,9 миллиарда долларов, следует из анализа данных Центробанка, предоставленного РИА Новости.
Хотя в физическом измерении запасы золота сократились на приблизительно 16 тонн.
Вложения в золото страны увеличились на 2,2% в ноябре, достигнув отметки в 151,9 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем в современной истории. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов.
В то же время, физические запасы золота сократились уже второй месяц подряд, уменьшившись на приблизительно 16 тонн в ноябре, достигнув отметки в 2 315 тонн.
Ранее Центробанк сообщил, что международные резервы России выросли в ноябре на почти три процента, достигнув максимальной отметки с апреля текущего года — 592,4 миллиарда долларов.
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Вложения в золото страны увеличились на 2,2% в ноябре, достигнув отметки в 151,9 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем в современной истории. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов.
Ранее Центробанк сообщил, что международные резервы России выросли в ноябре на почти три процента, достигнув максимальной отметки с апреля текущего года — 592,4 миллиарда долларов.
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Артем Кузьмин