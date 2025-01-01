Минэнерго Украины заявило о готовности работать без транзита российского газа

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Газотранспортная система Украины была заранее подготовлена к работе без подачи российского газа в Европу через свою территорию. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минэнерго страны.
Отмечается, что с 1 января украинская газотранспортная система работает в режиме отсутствия транзита газа из России. Инфраструктура была заранее подготовлена к функционированию в таких условиях.
Также ведомство подчеркнуло, что проинформировало о новых условиях работы всех международных партнёров.
Напомним, что 1 января в 08:00 утра «Газпром» остановил поставку топлива в страны Европы через территорию Украины из-за несогласия властей последней продлить соглашение о транзите газа, которое истекло 31 декабря.
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Также ведомство подчеркнуло, что проинформировало о новых условиях работы всех международных партнёров.
Напомним, что 1 января в 08:00 утра «Газпром» остановил поставку топлива в страны Европы через территорию Украины из-за несогласия властей последней продлить соглашение о транзите газа, которое истекло 31 декабря.
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Анастасия Чинкова