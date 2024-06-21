Минфин Бельгии: Изъятие активов РФ в ЕС вызовет непредсказуемые последствия

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Изъятие российских активов в Евросоюзе приведет к непредсказуемым последствиям, поэтому бельгийские власти выступают против такой инициативы. Об этом в беседе с прессой рассказал глава бельгийского Минфина Винсент ван Петегем на совещании министров по финансам стран-участниц ЕС в Люксембурге.
По словам министра, Бельгии важно не трогать активы РФ во избежание юридических и финансовых последствий, а второй момент заключается в распределении рисков по кредиту киевскому режиму. Петегем сделал акцент, что вопрос является очень важным во время создания инструмента, это «ключевой момент всей дискуссии».
Бельгия председательствует в ЕС до конца текущего месяца, под ее юрисдикцией депозиты Euroclear, на чьих счетах самая большая часть замороженных в ЕС активов России.
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