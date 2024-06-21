Путин заявил о готовности обсудить с НАТО систему безопасности в Евразии

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обсуждать создание евразийской системы безопасности в том числе со странами НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава российского государства отметил, что обсуждение будет возможно в том случае, когда страны Североатлантического альянса будут к этому готовы. Путин подчеркнул, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, а также создать систему институтов, механизмов и договоренностей по данному вопросу.
Российский лидер заключил, что в сегодняшней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но все может измениться, если получится сформировать надежную систему безопасности.
Ранее сообщалось, что США готовы обсуждать с РФ соглашение, которое может стать преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
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Российский лидер заключил, что в сегодняшней ситуации тезис о сворачивании военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе может показаться нереалистичным, но все может измениться, если получится сформировать надежную систему безопасности.
Ранее сообщалось, что США готовы обсуждать с РФ соглашение, которое может стать преемником Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
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Екатерина Коршунова