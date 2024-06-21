Да или нет: эксперт ответил, согласится ли Россия на новый ядерный договор с США

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Россия может подписать новый договор о ядерном вооружении с США, если документ будет ей интересен, то есть будет отвечать российской концепции и идеологии в XXI веке.
Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Сергей Маркелов. По словам эксперта, чтобы Россия подписала договор, он должен давать возможность развиваться, а также вести дружбу с тем, с кем российская сторона хочет это делать и не лишать ее самостоятельности. Таким образом, если соглашение укрепит концепцию мировой многополярности, и это будет прописано, то Россия подпишет его.
По мнению политолога Юрия Светова, реализация такого соглашения сейчас невозможна, ведь страны фактически являются соперниками, учитывая ситуацию на Украине. Кроме того, при помощи этого договора, считает Светов, Штаты хотят «связать по рукам» Россию, приостановив ее ядерный потенциал.
Новый договор о ядерном оружии нужен США только для того, чтобы показать своим партнерам, что они держат ситуацию под контролем, являются «хранителями некоего мира» на Земле.
Сейчас Китаю, РФ и США, как мировым державам, нужно давать друг другу сигналы, сдерживающие от использования ядерного оружия. Американская сторона просто хочет сыграть на опережение, чтобы потом диктовать условия всему миру.
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«Если договор не удовлетворит наши интересы, то Россия не будет ничего подписывать. И тогда каждый будет использовать свое влияние на ту часть земного шара, на которую он может влиять», – сказал Маркелов.
По мнению политолога Юрия Светова, реализация такого соглашения сейчас невозможна, ведь страны фактически являются соперниками, учитывая ситуацию на Украине. Кроме того, при помощи этого договора, считает Светов, Штаты хотят «связать по рукам» Россию, приостановив ее ядерный потенциал.
«Президент РФ в ходе визита во Вьетнам подчеркнул, что стоит угроза государственности России, потому что американцы давят по всем фронтам», – сказал Светов.
Новый договор о ядерном оружии нужен США только для того, чтобы показать своим партнерам, что они держат ситуацию под контролем, являются «хранителями некоего мира» на Земле.
Сейчас Китаю, РФ и США, как мировым державам, нужно давать друг другу сигналы, сдерживающие от использования ядерного оружия. Американская сторона просто хочет сыграть на опережение, чтобы потом диктовать условия всему миру.
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Никита Кротов