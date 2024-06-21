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На Украине растет риск открытого неповиновения украинскому режиму, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала Politeka.
«Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак постоянно проводят социологические опросы, в том числе закрытые, которые показывают низкие рейтинги Зеленского и спецслужб, а также стремление украинцев к переговорам», — отметил Соскин.
По мнению экс-советника, президента Украины могут заменить на посла государства в Великобритании Валерия Залужного. Он объясняет это единственным шансом для украинцев начать мирные переговоры с Россией.
Ранее в ходе опроса общественного мнения Киевским социологическим институтом выяснилось, что уровень доверия граждан к Владимиру Зеленскому с 2022 года упал с 90 до 55 процентов.
В конце мая на официальном сайте Зеленского появилась петиция с призывом отправить его на фронт, в связи с истечением срока президентских полномочий и утраты легитимности.
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