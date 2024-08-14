Силуанов: Министерство финансов выступает за сокращение числа госслужащих

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Министерство финансов считает необходимым сокращение количества государственных служащих. Однако на данный момент основным приоритетом является обеспечение нужд специальной военной операции.
Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов во время своего выступления на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
Однако глава Минфина заметил, что повышение должностных окладов сопряжено со значительным увеличением расходов и дополнительной нагрузкой на бюджет страны. А в настоящее время основной задачей является обеспечение поддержки специальной военной операции. Поэтому туда сейчас направляются основные ресурсы, заключил Силуанов.
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«Давайте мы лучше сократим число работников в государственном секторе. И повысим им зарплату», — сказал министр.
Однако глава Минфина заметил, что повышение должностных окладов сопряжено со значительным увеличением расходов и дополнительной нагрузкой на бюджет страны. А в настоящее время основной задачей является обеспечение поддержки специальной военной операции. Поэтому туда сейчас направляются основные ресурсы, заключил Силуанов.
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Александр Бойцов