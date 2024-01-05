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Германия отправила на Украину новый пакет военной помощи

РБК: Берлин отправил на Украину боеприпасы для танков Leopard и 10 БМП Marder
05 января 2024, 06:03
Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

Правительство Германии предоставило Украине новый пакет военной помощи, в состав которого вошли десять БМП Marder и боеприпасы для Leopard 2A6. Об этом говорится на официальном сайте Минобороны ФРГ.
ФРГ поставила киевскому режиму систему ПВО Skynex и восемь радиолокационных станций (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D.

По данным ТАСС, также в последнем пакете помощи почти 10 тыс. 115-миллиметровых зарядов, 1 мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, 305 автоматов MK 556, тысячи комплектов зимнего камуфляжа, шлемы и т.д. В «подарок» Украине отправят и два танка для разминирования Wisent и грузовики Zetros.


Судьбу танков Leopard 2A6, переданных Германией ВСУ, раскрыл ранее депутат Бундестага от фракции «Союз-90/Зеленые» и член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в письме, адресованном оборонным компаниям Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW). В документе отмечается, что «используется лишь очень ограниченное количество поставленных Украине танков». Шефер указал, что одной из причин этой проблемы является дефицит необходимых запчастей, что замедляет процесс ремонта. Депутат призвал компании как можно быстрее улучшить поставки запасных частей.

По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.


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#фрг
#помощь
#боеприпасы
#украина
#военная техника
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Sky News: Путин намекнул на взятие Одессы в 2024 году
05 января 2024, 02:38

Фото: iStock/Gelia

Российские войска могут перейти в наступление уже в 2024 году для освобождения Одессы и той части побережья Черного моря, которая принадлежит Украине. Об этом сообщает британский телеканал Sky News в своем годовом прогнозе.
«Заявление Путина может быть сигналом о долгосрочных планах по контролю России над всем черноморским побережьем», — считают эксперты телеканала.

По их мнению, решающую роль реализации «чрезвычайно амбициозных» стремлений Кремля сыграют беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), при этом российский оборонный комплекс опережает украинский. Киев же нуждается в технологическом прорыве и бесперебойной поддержке Запада.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Одессу русским городом, что на Западе считается сигналом о ее скором освобождении.

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что операция по взятию Одессы может занять у российских войск три-четыре месяца. Эксперт отметил важность и необходимость данной операции для нашей страны, так как без контроля над Черноморским побережьем невозможно говорить о безопасности для флота и судоходства.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#одесса
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Беспилотник ВСУ уничтожен в акватории Чёрного моря
Российская ПВО уничтожила БПЛА в северо-западной части акватории Черного моря
04 января 2024, 21:32

Фото: iStock/aapsky

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в северо-западной части акватории Чёрного моря. Об этом Минобороны РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что украинские военные предприняли попытку атаки на территорию России с помощью беспилотника самолётного типа. В 20:40 по московскому времени эта попытка была пресечена средствами ПВО.

Ранее российское военное ведомство сообщало, что в небе над Липецкой областью сначала обезвредили украинский беспилотник, а затем перехватили ракету. Отмечалось, что это была зенитная ракета, переоборудованная под нанесение ударов по наземным целям.

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#пво
#беспилотник
#всу
#вс рф
#чёрное море
#минобороны рф
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Главком ВСУ Залужный вышел из себя во время выступления в Верховной раде
NV.ua: главком ВСУ Залужный вышел из себя в ходе обсуждения закона о мобилизации
04 января 2024, 21:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В ходе обсуждения проекта мобилизации в Верховной раде главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный выступил с резким заявлением в адрес депутатов. Об этом сообщает издание «NV.ua».
Во время своего выступления он крайне эмоционально начал заявлять о том, что в украинской армии не хватает военных. Залужный назвал два решения этой проблемы: либо просить военных у других стран, либо пусть сами депутаты Рады отправляются на фронт, если не могут обеспечить ВСУ бойцами.

Ранее бывший министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, что в стране предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьёвку.

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#валерий залужный
#мобилизация
#всу
#депутаты
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Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь самой массированной за последнее время
04 января 2024, 20:54

Фото: iStock/bartoshd

Атака ВСУ на Севастополь 4 января стала самой массированной за последнее время. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
Вечером в крымском городе была объявлена воздушная тревога, начали работу средства противовоздушной обороны. Местные власти сообщали, что военным удаётся сбивать воздушные цели над населёнными пунктами. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что над Крымом были сбиты 10 украинских ракет.

Развожаев также отметил, что по предварительным данным в жилом районе упала сбитая ракета, которая не взорвалась. В настоящее время на месте работают специалисты.

Также губернатор ранее сообщал, что в результате обстрела, также предварительно, пострадал один местный житель после подания осколка сбитой ракеты в жилой дом.

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#всу
#пво
#ракета
#минобороны рф
#жилой
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Украинский беспилотник обезвредили в Липецкой области
04 января 2024, 20:31

Фото: iStock/rancho_runner

В Липецкой области обнаружили и обезвредили украинский беспилотник. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что беспилотник был полностью обезврежен с помощью систем радиоэлектронной борьбы.

По словам Артамонова, в результате предпринятой ВСУ попытки атаковать регион не последовало жертв среди местного населения, также не получили повреждений объекты инфраструктуры.

Позднее российское военное ведомство сообщило, что в небе над регионом средствами противовоздушной обороны была перехвачена зенитная ракета, выпущенная с украинской стороны.

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#беспилотник
#вс рф
#всу
#регион
#атака
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В небе над Липецкой областью перехватили украинскую ракету
МО РФ: российские ПВО перехватили ракету ВСУ над Липецкой областью
04 января 2024, 20:19

Фото: iStock/bpawesome

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили украинскую ракету над Липецкой областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
Уточняется, что российским военным удалось перехватить зенитную ракету С-200, которая была переоборудована для поражения наземных целей на территории России.

Ранее сообщалось, что украинские военные произвели массированную атаку на Севастополь. В регионе была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО. Позднее в российском военном ведомстве сообщили об уничтожении 10 украинских ракет над всей территорией Республики Крым.

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#вс рф
#всу
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Генерал ВСУ Кривонос: Киев провалил план атаки РФ миллионами дронов
04 января 2024, 19:44

Фото: istockphoto/JARAMA

Украина не сможет заполнить российское небо миллионами атакующих беспилотных летательных аппаратов, как это планировалось. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
В эфире YouTube-канала «Прямой» экс-военачальник нелицеприятно отозвался о министре цифровой трансформации Незалежной Михаиле Фёдорове, назвав того «болтливой базарной бабой». Генерал напомнил об обещании украинцам того, что небо над Россией будет наполнено сотнями тысяч, если не миллионами смертоносных дронов. На деле же и близко нет ничего подобного, констатировал Кривонос.

По его словам, киевские чиновники получили достаточные средства для организации производства и ввода в эксплуатацию необходимого для ведения боевых действий современных беспилотников. На деле же необходимые мощности так и не были развёрнуты, а полученные средства по украинской традиции просто разворованы, заключил отставной генерал.

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Группировка «Днепр» поразила 70 украинских военных на Запорожском и Херсонском направлениях
04 января 2024, 19:01

Фото: Istockphoto / dimid_86

Российская группировка войск «Днепр» нанесла поражение подразделениям ВСУ на Запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
«Военные ри поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Работино и Каменское Запорожской области. Противник потерял около 40 военнослужащих, пять боевых машин пехоты и три автомобиля», – уточнил Кодрян.
По его словам, на Херсонском направлении в результате активных действий группировки войск «Днепр» во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией уничтожены до 30 военнослужащих и три автомобиля.

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#военные
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Погибшие под Херсоном соцработники из Петербурга награждены посмертно
04 января 2024, 18:51

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Во время обстрела ВСУ посёлка Чаплинки Херсонской области погибли три сотрудника клиентской службы Социального фонда РФ. Одна из них была работником Пенсионного фонда Тихвинского района Ленинградской области, а другая трудилась в отделении фонда в Невском районе Санкт-Петербурга.
Также во время обстрела погиб специалист-эксперт клиентской службы в Чаплинском муниципальном округе отделении Социального фонда РФ по Херсонской области Алексей Моржаков. Сотрудниц социальных служб из Петербурга и области звали Елена Кузьмина и Лариса Иванова. Все трое посмертно награждены медалями «За храбрость» II степени. В наградных листах указано, что медали соцработники получили за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Во время вражеской атаки социальные работники работали с местными жителями, в основном мамами и пенсионерами. Помогали им с оформлением документов для получения мер социальной поддержки. В Социальном фонде РФ рассказали, что Елена Кузьмина проработала в организации 26 лет. В Херсонскую область она поехала в командировку, чтобы помочь наладить работу местных социальных служб и поделиться опытом в работе с населением.

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