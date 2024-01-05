Германия отправила на Украину новый пакет военной помощи

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Правительство Германии предоставило Украине новый пакет военной помощи, в состав которого вошли десять БМП Marder и боеприпасы для Leopard 2A6. Об этом говорится на официальном сайте Минобороны ФРГ.
ФРГ поставила киевскому режиму систему ПВО Skynex и восемь радиолокационных станций (РЛС) воздушного наблюдения TRML-4D.
По данным ТАСС, также в последнем пакете помощи почти 10 тыс. 115-миллиметровых зарядов, 1 мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, 305 автоматов MK 556, тысячи комплектов зимнего камуфляжа, шлемы и т.д. В «подарок» Украине отправят и два танка для разминирования Wisent и грузовики Zetros.
Судьбу танков Leopard 2A6, переданных Германией ВСУ, раскрыл ранее депутат Бундестага от фракции «Союз-90/Зеленые» и член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в письме, адресованном оборонным компаниям Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW). В документе отмечается, что «используется лишь очень ограниченное количество поставленных Украине танков». Шефер указал, что одной из причин этой проблемы является дефицит необходимых запчастей, что замедляет процесс ремонта. Депутат призвал компании как можно быстрее улучшить поставки запасных частей.
По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.
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По данным ТАСС, также в последнем пакете помощи почти 10 тыс. 115-миллиметровых зарядов, 1 мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, 305 автоматов MK 556, тысячи комплектов зимнего камуфляжа, шлемы и т.д. В «подарок» Украине отправят и два танка для разминирования Wisent и грузовики Zetros.
По словам российского посла в Германии Сергея Нечаева, общий объем помощи, который Берлин передал Киеву с момента начала специальной военной операции, составил двадцать восемь миллиардов евро. Говоря о размере помощи на следующий год, Нечаев отметил, что речь идет о передаче транша, в размере восьми миллиардов евро.
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